Jęki w mieszkaniu Polaka. Wezwano służby

Sąsiadów Polaków zaniepokoiły odgłosy dochodzące z mieszkania – jęki i szmery. Polacy nie odpowiadali na szacunek do drzwi. Wezwano służby ratunkowe, które znalazły leżącego nieruchomo na sofie mężczyznę oraz leżącą obok schodów jego żonę.

Irlandzka telewizja RTE podała, że pomimo reanimacji życia 66-letniego Polaka nie udało się uratować. Lekarze walczą o życie jego żony, która w stanie krytycznym została przetransportowana do Cork University Hospital.

Od lat mieszkali w Irlandii

Wiesław W. i jego żona od lat mieszkali w Midleton, w dwupiętrowym domu w spokojnej okolicy. Niewielkie miasto znane jest z produkcji whiskey – znajduje się w nim destylarnia trunku Jameson.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Nie znaleziono śladów włamania czy przemocy. Śledczy wykluczają udział osób trzecich. W domu znaleziono jednak kilka butelek z płynem, który być może jest alkoholem domowej produkcji.

– Nie jest jasne, skąd pochodził ten trunek. Policja zleciła badania laboratoryjne, by ustalić, czy to właśnie on spowodował zatrucie – przekazała telewizja RTE.

– Śmierć mężczyzny jest obecnie niewyjaśniona, ale nie budzi podejrzeń o przestępstwo. Czekamy na wyniki toksykologii – przekazała irlandzka policja.

Objawy zatrucia metanolem

Zatrucie metanolem często kończy się śmiercią pomimo interwencji lekarzy. Objawy zatrucia alkoholem metylowym na początku podobne są do upojenia alkoholowego. Później stan poszkodowanego pogarsza się – może dojść do zaburzeń czynności serca, zaburzeń oddychania czy śpiączki. Charakterystyczny objaw to zaburzenia widzenia, które nierzadko prowadzą do nieodwracalnej ślepoty.

Spożyty metanol w wątrobie jest przetwarzany na formaldehyd i kwas mrówkowy, które mają szkodliwe działanie na organizm człowieka.

