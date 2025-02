Byli pewni, że wymarła. Wykryto niezwykły gatunek ryby

W artykule opublikowanym w recenzowanym czasopiśmie akademickim „Zootaxa” badacze poinformowali o zaobserwowaniu Chel snakehead, czyli Channa amphibeus – na brzegach rzeki Chel w mieście Kalimpong (Indie).

Wężogłów nie jest łatwy do odnalezienia. Świetnie ukrywa się przed ludźmi

Po raz ostatni gatunek ryby widziano w latach 1918-1933 w regionie Himalajów. Eksperci wysnuli więc tezę, że Channa po prostu wymarła. Okazało się, że ta wciąż jest obecna na Ziemi – stanowi źródło pokarmu dla lokalnego plemienia.

Do sprawy odniósł się biolog przyrody Forrest Galante z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, który na Instagramie poinformował, że wężogłowa (węża z Chel) poszukiwano już wielokrotnie. Po miesiącach wysiłki opłaciły się naukowcom – potwierdzono, że ryba wciąż się rozmnaża. Znalazł się wśród okazów zebranych w 2024 roku, które sfotografowano.

Żmijogłowaty jest jednym z najtrudniejszych do wykrycia. Zamieszkuje słodkie wody.

Nowy gatunek ryby. Jest trochę jak księżniczka Mononoke

W pierwszej połowie lutego badacze z Południowochińskiego Instytutu Oceanologii Chińskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Zhejiang i Oceanicznego Uniwersytetu Chin poinformowali o wyróżnieniu nowego gatunku ryby – Branchiostegus sanae. Została nazwana księżniczką mononoke (to nawiązanie do popularnego anime w reżyserii Hayao Miyazakiego, produkcji Studia Ghibli) – mówi redakcja brytyjskiego magazynu „BBC Wildlife Magazine”. Ma to związek z nietypowymi malunkami na jej głowie – podobne do tej, jakie w filmie miała główna bohaterka.

W styczniu odkryto natomiast nowy gatunek grzyba, którego zachowanie może mrozić krew w żyłach. Zamienia on pająki – głównie z gatunku Metellina merianaew w – zombie. To o Gibellula attenboroughii.

