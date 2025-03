Zabójstwo nauczycielki. Uczniowie żegnają Ewelinę O. Wzruszające chwile

Do zabójstwa doszło w środę w Obrzycku. 46-letnia nauczycielka Ewelina O. wyszła z domu i skierowała się do auta. To wtedy, według zeznań świadków, Paweł Sz. oddał do nauczycielki dwa strzały z broni palnej. Mężczyzna następnie strzelił sobie w głowę. Żadnej z osób nie udało się uratować.

– Zapytała: co mi zrobiłeś? – przekazała redakcji „Super Expressu” sąsiadka ofiary będąca świadkiem zabójstwa. Dodała, że świadkiem samobójstwa mężczyzny była matka zabitej nauczycielki, która podeszła do okna prawdopodobnie zaniepokojona hukiem pierwszych strzałów.

Musiał powtarzać klasę. Wychowawczynią oraz nauczycielką języka polskiego była zabita nauczycielka. Śledczy badają okoliczności zabójstwa

Zabójca 15 lat temu skończył szkołę, w której uczyła wtedy Ewelina O. Z powodu nieobecności musiał powtarzać klasę. Przez trzy lata jego wychowawczynią oraz nauczycielką języka polskiego była zabita nauczycielka.

– Pani Ewelina dawała mu jednak zawsze pozytywne oceny – powiedział dyrektor szkoły.

Śledczy badają okoliczności zabójstwa oraz poszukują motywu sprawcy. Jednym z badanych wątków jest znajomość ofiary i sprawcy ze szkoły.

Zabójstwo nauczycielki w Obrzycku. Uczniowie żegnają kobietę. „Była cudownym człowiekiem, z empatią i serdecznością”, „Wszyscy jesteśmy w rozpaczy i smutku”

Uczniowie i nauczyciele żegnają kobietę. W placówce pojawiły się kwiaty oraz znicze złożone pod zdjęciem nauczycielki.

– Była cudownym człowiekiem, z empatią i serdecznością – tak ofiarę morderstwa opisał „Super Expressowi” Arkadiusz Majer, dyrektor placówki w Szamotułach.

– Była ciepła, oddana, empatyczna – dodał. Uczniom szkoły zapewniono opiekę psychologa. – Wszyscy jesteśmy w rozpaczy i smutku – zakończył dyrektor.

