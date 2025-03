Horror na komendzie w Skierniewicach. Napastnik groził policjantom. Miał nóż

W środę 12 marca w godzinach wieczornych mężczyzna z nożem wdarł się do budynku Komendy Miejskiej Polski w Skierniewicach (województwo łódzkie) – podało rmf24.pl. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że 26-latek „wyrwał klamkę w drzwiach magnetycznych do komendy”. Próbował wtargnąć do pomieszczenia, w którym znajdowali się dyżurni.

Skierniewice. Mężczyzna z nożem wdarł się na komendę. Groził funkcjonariuszom

Agresor miał przy sobie nóż i groził funkcjonariuszom, że ich zabije. Niszczył także wyposażenie komendy – uderzał nożem w ściany i drzwi, a krzesłem stłukł szklaną witrynę znajdującą się w holu. Następnie wyszedł na zewnątrz.

Na miejsce policjanci wezwali posiłki. 26-latek został obezwładniony i zatrzymany. Odmówił badania alkomatem, została mu pobrana krew. Z informacji, do których dotarł portal rmf24.pl wynika, że w przeszłości był notowany, ale nie ujawniono, jakich spraw dotyczyły jego wybryki. Na obecnym etapie trwa wyjaśnianie motywów działania sprawcy.

Czytaj też:

Jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w Polsce. Tu urywa się ślad po dziennikarceCzytaj też:

Tajemnicza kobieta zabarykadowała się pod ambasadą w Warszawie. Wielka akcja służb