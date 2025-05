Odkryto nowy typ bakterii. Są zdolne do przewodzenia prądu

Odkrycia dokonano na plaży w Oregonie. Naukowcy nazwali nowy gatunek Candidatus Electrothrix yaqonensis, na cześć indiańskiego plemienia Yaquina, żyjącego przed laty w zatoce.

Nietypowe cechy bakterii zszokowały naukowców

Po wielu analizach badacze wykazali, że nowo odkryty typ bakterii posiada nietypową zdolność. Specyficzny metabolizm organizmów występujących w osadach morskich pozwala im na przewodzenie impulsów elektrycznych.

Dotychczas naukowcom znanych było jedynie 25 gatunków tak zwanych bakterii kablowych, które podzielono na dwie podgrupy:

Candidatus Electrothrix – żyjące w wodzie słonej,

Candidatus Electronema – żyjące w wodzie słodkiej i słonawej.

Cheng Li, badacz pracujący w Oregon State University i współautor badania twierdzi, że nowo odkryta bakteria wykazuje cechy każdej z podgrup, co może wskazywać na nietypowy kierunek ewolucji tych organizmów i ich niezwykłą zdolność do adaptacji do różnych środowisk.

Nowy gatunek bakterii inny niż wszystkie

Założenia badacza mają swoje pokrycie w najnowszych doniesieniach na temat bakterii kablowych. Nowy typ bakterii w przeciwieństwie do znanych gatunków posiada nietypowe włókna, które otoczone są grubą, przezroczystą osłonką. Naukowcy twierdzą, że jest to dotąd niezbadana struktura, która dodatkowo tworzy warstwę izolacyjną i nie wykazuje właściwości przewodzących.

Co więcej, wewnątrz grzbietu bakterii naukowcy odkryli „biologiczny przewód” stworzony z kompleksu metalicznego z bogatą zawartością niklu. Nietypowa budowa bakterii zdaniem naukowców wygląda niczym doskonała struktura zaprojektowana przez najlepszych inżynierów. Ponadto bakteria ta wykazuje imponującą wydajność przewodnikową – wynosi ona 370 kiloomów, czyli wartość o wiele lepszą od rezystancji znanych bakterii kablowych.

Czytaj też:

Zdumiewający język głowonogów. Rewolucyjne odkrycie z głębin oceanuCzytaj też:

Nietypowe okrycie naukowców w Niemczech. Natrafili na cmentarz rzymskich koni