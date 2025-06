Spróchniałe drzewo runęło na dziecko. Wezwano służby

Incydent miał miejsce w czwartek wczesnym popołudniem – pisze redakcja „Gazety Wrocławskiej”. W międzyczasie, gdy drzewo opadło na drogę, w pobliżu na rowerze jechało dziecko.

Na miejsce wezwano straż pożarną, a także zespół ratownictwa medycznego. Służby ruszyły na pomoc chłopcu.

Wrocław. Drzewo nagle runęło prosto na dziecko. Było „spróchniałe”

Zdarzenie zaniepokoiło lokalną społeczność. Dziennik z Dolnego Śląska ustalił, że do wypadku doszło na osiedlu Psie Pole. Poszkodowanym jest natomiast chłopiec w wieku wczesnoszkolnym. Dlaczego doszło do złamania się pnia? Jedna z rozmówczyń gazety, która pozostała anonimowa, wskazała, że to „stara wierzba”, od dawna „spróchniała” – na co wskazuje fakt, iż w przeszłości odłamywały się już od niej konary i lądowały na pobliskim chodniku. – Dziwię się, że do dzisiaj, odpowiednie służby nic z tym nie zrobiły. Czy musi dojść do nieszczęścia? – zastanawia się kobieta.

Dziennikarze piszą, że 26 czerwca po południu nie wiał silny wiatr, więc najprawdopodobniej drzewo załamało się pod własnym ciężarem.

Strażacy zdjęli z drogi blokadę. ZRM, który przybył na miejsce, zaopiekował się natomiast dzieckiem, które nie odniosło poważnych obrażeń. Chłopca jednak zaopatrzono.

Incydent w stolicy Dolnego Śląska. Opatrzono poszkodowanego nastolatka

Lokalny serwis pisze, że poszkodowanego uwolniono spod konaru zanim jeszcze przyjechały służby. Nie był w stanie zrobić tego o własnych siłach. Pomogli mu świadkowie wypadku. – Chłopiec nie doznał żadnych obrażeń, które zagrażałyby jego życiu – potwierdza ustalenia medialne rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w rozmowie z tuwroclaw.com.

Kapitan Damian Górka wskazał też, że mowa o osobie w wieku nastoletnim.

