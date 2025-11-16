Wpadły do Kanału Żerańskiego. Strażacy nieśli pomoc 2 kobietom przez 3 godziny

W Stanisławowie Pierwszym na Mazowszu, w okolic jednego z mostów, doszło do niepokojącego wypadku. W sobotę (15 listopada) wieczorem druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich zostali powiadomieni o dwóch osobach, które wpadły do Kanału Żerańskiego.

Na szczęście przeżyły. „Po przybyciu na miejsce jako pierwsi natychmiast przystąpiliśmy do działań. Obie kobiety zostały wyciągnięte na brzeg” – piszą w komunikacie prasowym na Facebooku przedstawiciele OSP.

Mazowsze. 2 kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego w Stanisławowie Pierwszym. Akcja ratunkowa trwała 3 godziny

Strażacy wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który przybył do wskazanej lokalizacji karetką pogotowia. Jedna z kobiet została od razu przekazana załodze, bo znajdowała się w stanie hipotermii. Jeśli chodzi o drugą, ochotnicy razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym udzielili jej pierwszej pomocy (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).

W okolicach mostu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. „Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala” – czytamy. OSP poinformowało, że cała akcja ratunkowa trwała około trzy godziny.

Przy okazji tego incydentu strażacy zwrócili się z apelem do internautów, by zachowywali ostrożność, gdy przebywają w rejonie zbiorników wodnych.

