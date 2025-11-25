Watykan wydał specjalny dokument. To stanowisko biskupów ws. relacji damsko-męskich

Członkowie KK, których na całym świecie jest około 1,4 miliarda (jak wynika z najświeższych dostępnych danych Watykanu), co i rusz poddają refleksji związki romantyczne między kobietami, mężczyznami czy członkami społeczności LGBTQ+ (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe oraz m.in. queerowe – czyli orientacje nieheteroseksualne lub tożsamości niebinarne, przeciwieństwo cispłciowych).

Większość ludzi wciąż preferuje tradycyjny układ – monogamiczny. To jednak nie oznacza, że jest to jedyny wybierany model. Istnieje bowiem cały wachlarz możliwości: związek otwarty (gdy partnerzy budują więź emocjonalną tylko z jedną osobą, ale pozostają otwarci na relacje seksualne z innymi), poliamoria (gdy relacje emocjonalne i seksualne dzielone są między co najmniej trzema osobami), poligynia (więź romantyczna heteroseksualnego mężczyzny z wieloma kobietami), poliandria (gdy heteroseksualna kobieta utrzymuje więź emocjonano-seksualną z wieloma mężczyznami), związek partnerski (czyli dwie osoby pozostające w nieukonstytuowanej – w przypadku Polski – prawnie relacji) i tak dalej – możliwości jest więcej.

A co na to wszystko Stolica Apostolska? Kościół wydał notę doktrynalną, której sam tytuł przedstawia już ws. stanowisko Watykanu – „Jedno ciało. Pochwała monogamii”.

Watykan wydał specjalny dokument. Kościół dopuszcza tylko jeden rodzaj relacji

Stolica Apostolska uważa wyłącznie jeden rodzaj relacji romantycznej za zgodny z Objawieniem (Pismo Święte i Tradycja KK), rozumem (prawo naturalne) oraz autorytetem nauczycielskim Kościoła i ludzkim sumieniem. Chodzi o, jak łatwo się domyślić, związek małżeński. „Nierozerwalna jedność” – tak ten model współżycia określony został w nocie „Una caro. Elogio della monogamia”. Została ona zatwierdzona przez papieża Leona XIV w piątek (21 listopada), a mediom przedstawiona we wtorek (25 listopada).

Rozgłośnia Vatican News, powołując się na refleksje autorów dokumentu (w tym m.in. kardynała Víctora Fernándeza – prefekta dykasterii), wskazuje, że „pełnego i całkowitego daru z siebie można udzielić tylko jednej osobie”, w przeciwnym razie „dar ten staje się niepełny i nie szanuje godności partnera”. Do takich wniosków doszli kościelni hierarchowie.

Watykańscy eksperci od prawa moralnego pochylili się w dokumencie też m.in. nad kwestią poligamii – rozmawiali o niej z biskupami z Afryki. Na kontynencie tym jest to stosunkowo popularny model – szczególnie w regionach subsaharyjskich. Stwierdzili oni, powołując się na badania kulturowe, że związki monogamiczne są tam znacznie bardziej powszechne niż ktokolwiek mógłby sądzić.

Stolica Apostolska zachęca młodych do monogamii

Hierarchowie kościelni apelują – szczególnie do młodych – ludzi, by decydowali się na monogamię (by przysięgali sobie wierność przed Bogiem, nie chodzi o niesakramentalne związki partnerskie), zaznaczając, że nie jest ona „ograniczająca”, lecz umożliwia naukę „miłości, która otwiera się na wieczność” – pisze redakcja radia VN.

Czytaj też:

Andrzejki to nie tylko zabawa. Taki obowiązek Kościół nakłada na wiernychCzytaj też:

Te nawyki niszczą adwent. Księża ostrzegają