Polacy boją się tego scenariusza. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Odchodzenie od paliw kopalnych, zmiany w systemie ogrzewania oraz przebudowa krajowej energetyki mają pomóc środowisku i ograniczyć skutki globalnego ocieplenia. Coraz więcej osób zastanawia się jednak, jak te procesy wpłyną na domowe budżety.

Z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski płynie jasny wniosek – Polacy boją się, że ceny prądu i ogrzewania skoczą w górę. Aż 78,8 procent ankietowanych przyznało, że obawia się podwyżek związanych ze zmianami w energetyce. W tej grupie 45,6 procent odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 33,2 procent „raczej tak”.

Przeciwnego zdania było 18,3 procent badanych. Tylko 2,8 procent respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie nie obawia się wzrostu kosztów energii i ogrzewania.

Transformacja energetyczna dzieli wyborców

Badanie uwzględniło również preferencje polityczne respondentów. Najmniejsze obawy dotyczące przyszłych rachunków deklarują wyborcy ugrupowań tworzących obecny rząd: Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W tej grupie 58 procent ankietowanych obawia się wzrostu kosztów energii, natomiast 41 procent deklaruje większy spokój w tej sprawie.

Znacznie wyższy poziom niepokoju odnotowano wśród sympatyków prawicy. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna aż 89 procent spodziewa się negatywnych skutków transformacji energetycznej. Jedynie 10 procent badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”.

Największy strach wśród niezdecydowanych

Szczególnie interesujące wyniki pojawiły się w grupie określonej jako „pozostali wyborcy”. To osoby niezwiązane z największymi blokami politycznymi, sympatyzujące z mniejszymi ugrupowaniami albo są niezdecydowane.

Właśnie w tej grupie obawy okazały się najwyższe. Aż 90 procent respondentów przyznało, że boi się wzrostu rachunków za prąd i ogrzewanie. Co więcej, 63 procent wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, co było najwyższym wynikiem w całym badaniu.

Tylko 1 procent badanych odpowiedział „zdecydowanie nie”, natomiast 9 procent nie miało jednoznacznej opinii.

Sondaż United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 14-16 listopada 2025 roku metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) oraz CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) na grupie 1000 osób.

