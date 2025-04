Nagły zwrot ws. likwidacji kolejnej oceny na świadectwie? Wiceminister: Żeby nie było wątpliwości

Katarzyna Lubnauer na łamach RMF24 podkreśliła, że „tegoroczna matura będzie z innej podstawy”. – Pamiętajmy, że przez kilka ostatnich lat mieliśmy tak zwane wymagania egzaminacyjne. Jeszcze nigdy nie zdawano według podstawy, którą przygotowała Zalewska. My specjalnie uszczupliliśmy tę podstawę programową od 1 września 2024 roku, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że ona tak naprawdę jest nierealna, niewykonalna – zaczęła wiceszefowa MEN.

Matury 2025. MEN odwraca reformę edukacji Anny Zalewskiej. Podstawa programowa uszczuplona

– W momencie, w którym Zalewska dokonała tej deformy edukacji, to doprowadzono do sytuacji, w której przeładowana była podstawa, szczególnie z języka polskiego na przykład. 50 lektur w szkole średniej, to naprawdę powodowało, że młodzież zamiast czytać, czytała bryki. W związku z tym, ona trochę jest z innej podstawy, ale nie powinna być trudniejsza od tych, które miały miejsce w poprzednich latach – dodała Lubnauer.

Wiceminister edukacji narodowej skomentowała też pogłoski o ocenie z zachowania, zgodnie z którymi uczeń miałby oceniać sam siebie. – Nie, nie. Znaczy, żeby nie było wątpliwości. Na razie nie ma żadnych zmian dotyczących oceny z zachowania, ale my też zdajemy sobie sprawę, że to jest jakaś przeszłość. Tzn., że biorąc pod uwagę inne kraje, to chyba tylko na Białorusi jest taka ocena z zachowania jak w Polsce – stwierdziła Lubnauer.

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer zaprzecza, że zniknie kolejna ocena na świadectwie

– Natomiast równocześnie w tej postaci, w której obecnie jest ocena zachowania, to ona ma trochę dziwną formułę, gdzie bardzo często oceniana jest nie jakaś aktywność społeczna, nie jakieś takie poczucie, że mamy na coś wpływ, tylko taka grzeczność i to nie zawsze tak samo. W związku z tym, nie mówiąc już o tym, że jeżeli na przykład dzieci w edukacji domowej, to w ogóle nie mają oceny zachowania – kontynuowała wiceszefowa MEN.

– Czyli z jednej strony ocena zachowania ma wpływ, jeżeli jesteśmy w tradycyjnej szkole na to, czy dostaniemy świadectwo z biało-czerwonym paskiem czy nie, ale z drugiej strony są placówki, w których nie ma oceny z zachowania. W związku z tym na pewno przyglądamy się temu – podsumowała Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej zakończyła „na razie nie ma pomysłu” zlikwidowania oceny z zachowania.

