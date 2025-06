Szefowa MEN zabrała głos ws. rekonstrukcji rządu. Tusk podał datę

Barbara Nowacka została zapytana, czy można spodziewać się, że lekcje w szkołach zostaną skrócone. – Nie będzie krótszych lekcji, szkoła jest do nauki. Lekcje 45-minutowe są optymalne. Nie będą krótsze – powiedziała minister edukacji narodowej na antenie RMF FM.

Co z pracami domowymi w szkołach? Barbara Nowacka o dwóch krokach

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformowała także, że w sierpniu zapadnie decyzja o ewentualnym powrocie obowiązkowych prac domowych do szkół. – Będzie ewaluacja. Robimy dwie rzeczy – rozpoczęła Barbara Nowacka.

– Przez Instytut Badań Edukacyjnych poszły pytania do nauczycieli w szkołach podstawowych. Druga sprawa to wyniki egzaminu ósmoklasisty. One są bardzo istotne, ponieważ pokażą, czy widać ten efekt roku bez prac domowych w egzaminach, czy nie. Zakładam, że najpóźniej w połowie sierpnia będą już wyniki (ewaluacji – red.), tak, by móc – jeżeli będzie to wymagało korekty, zacząć wprowadzać zmiany – wyjaśniła minister edukacji narodowej.

Zbliża się rekonstrukcja rządu. Nowacka: Ministrem się bywa

Wśród tematów pojawił się też wątek zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu. – Ministrem się bywa. Nikt z nas nie ma wielkiego przywiązania do stanowiska – powiedziała Barbara Nowacka, odpowiadając na pytanie, czy można się spodziewać zmian w MEN.

Donald Tusk w czasie jednej z konferencji prasowych wskazał przybliżony termin ogłoszenia zmian. Z zapowiedzi wynika, że dojdzie nie tylko do roszad personalnych, ale także przeorganizowana zostanie sama struktura gabinetu. – W połowie lipca zaproponuję kształt rządu po rekonstrukcji. 15 lipca, czy w okolicach 15 lipca, bo nie wiem, jaki to jest dzień tygodnia – stwierdził szef polskiego rządu.

