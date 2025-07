Rewolucja w małych szkołach? Nowy ruch MEN

Minister edukacji skierowała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy dotyczący m.in. małych szkół. „Zaproponowane w projekcie ustawy nowe rozwiązania mają na celu wprowadzenie regulacji pozwalających na dostosowanie edukacji na poziomie szkół podstawowych do zmian demograficznych, chroniąc przy tym – tam, gdzie jest to możliwe – usytuowane blisko domu rodzinnego, bezpieczne miejsca edukacji dzieci – szkoły podstawowe” – czytamy w komunikacie MEN.

Nowy plan MEN. To odpowiedź na zmiany demograficzne

Jak podkreślono, szkoły podstawowe – zwłaszcza na terenach wiejskich – są postrzegane jako ośrodki życia społeczno-kulturalnego, a projekt ustawy pozwala na wzmocnienie tej roli, jednocześnie dając możliwość poszerzenia przez samorządy oferty wsparcia skierowanego do swoich mieszkańców.

„Infrastruktura, pustoszejącej z powodu zmian demograficznych, szkoły (przedszkola i placówki) może więc być szansą na zaspokojenie potrzeb rodziców powracających na rynek pracy, przez zapewnienie w siedzibie szkoły opieki żłobkowej (np. w formie punktu opieki dziennej) oraz umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego. Budynek szkoły, oczywiście przy przestrzeganiu wszelkich zasad związanych z bezpieczeństwem uczniów, może być również miejscem realizacji polityki senioralnej przez organ prowadzący szkołę oraz pobudzania i rozwijania aktywności obywatelskiej” – czytamy dalej.

W komunikacie zostały wymienione także cele projektu, a wśród nich: skuteczniejsze dostosowanie systemu edukacji do prognozowanych zmian demograficznych; zapewnienie wysokiej jakości edukacji, dostępnej jak najbliżej miejsca zamieszkania dzieci, z możliwością rozwijania funkcji społecznych i wspólnotowych szkół; wzmocnienie roli lokalnych społeczności i organów samorządowych w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz uproszczenie procedur i odciążenie organów nadzoru pedagogicznego oraz administracji oświatowej.

