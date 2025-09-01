Ten ruch MEN wywołał burzę. Polacy chcą zmiany. Nowy sondaż

W marcu 2024 r. Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w sprawie prac domowych. Zgodnie z jego zapisami w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.

Rewolucja w pracach domowych odwołana? MEN czeka na wyniki ewaluacji

Z kolei w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane w szkolnej skali. „Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji” – poinformowało MEN w komunikacie.

Obecnie rozważany jest powrót do obowiązkowych prac domowych w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na wyniki ewaluacji rozporządzenia.

Powrót obowiązkowych prac domowych? Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który SW Research przeprowadziło dla rp.pl, Polacy zostali zapytani, czy w ich ocenie należy wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. Aż 59,7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 19,7 proc. jest przeciwnych. 20,6 proc. nie ma zdania w sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

