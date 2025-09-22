Szefowa MEN o burzy wokół edukacji zdrowotnej. „Kompletnie niepotrzebna awantura”

Edukacja zdrowotna – przedmiot nieobowiązkowy, który zastąpić ma wychowanie do życia w rodzinie – od tygodni budzi skrajne emocje. Część rodziców wypisała dzieci z zajęć. Do tej grupy należy także prezydent Karol Nawrocki, który otwarcie przyznał o podjęciu takiej decyzji.

„Musimy przestać udawać”

W odpowiedzi na kontrowersje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia zorganizowały konferencję prasową.

Jak podczas wystąpienia wskazała wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowska, współorganizatorka wydarzenia, edukacja zdrowotna to „inwestycja na całe życie”. – Wiedza o emocjach, relacjach, ciele, bezpieczeństwie to codzienna potrzeba. Musimy przestać udawać, że dzieci nie mają emocji ciał, pytań – stwierdziła. Dodała, że jeśli na pytania nie odpowiedzą dorośli, odpowie TikTok, mem albo równie zagubiony rówieśnik.

– Wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej to błąd. Niestety na razie nie jest obowiązkowa, ale mamy nadzieję, że to się zmieni – powiedziała Monika Wielichowska.

Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców

Głos w sprawie burzy wokół nowego przedmiotu zabrała także szefowa MEN, Barbara Nowacka. Wskazała, że przedmiot powstał po to, by dzieci wiedziały, jak dbać o cyberhigienę, zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

– Kompletnie niepotrzebna polityczna awantura, która uderza w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz w prestiż nauczyciela. Zdrowie nie jest ideologią, umiejętność samobadania, zdrowie psychiczne nie jest ideologią. Ideologią jest to, co robi episkopat i politycy, którzy nie przeczytali podstawy programowej przedmiotu – stwierdziła ministra.

Polityczka zwróciła się również do rodziców. – Dajcie szansę. Wiem, że przedmiot nie jest obowiązkowy. Ale dzięki niemu dziecko będzie umiało zadbać o zdrowie, uratować życie, będzie wiedziało jak budować relację, jak zareagować na widok rówieśnika w kryzysie. Nie róbmy z tego tabu, dawajmy im wiedzę fachową, przygotowaną przez ekspertów – zaapelowała Barbara Nowacka.

Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej. O co chodzi?

Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej w Polsce dotyczą głównie ingerencji w wartości rodzinne, obaw o ideologizację tematów (szczególnie seksualności) oraz krytyki ze strony Kościoła i części rodziców wobec programu, który ma być nowoczesny i odzwierciedlać współczesne potrzeby.

Rodzice i duchowni kwestionują zakres tematów, obawiając się, że szkoła przejmuje rolę rodziny w wychowaniu i narzuca światopogląd niezgodny z ich wartościami.

