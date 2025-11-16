Uczniowie zaniepokojeni zmianami. Tak będą wyglądały nowe egzaminy

Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w zasadach pisowni w języku polskim. Formalnie zaczną one obowiązywać od początku 2026 roku.

Zmiany w języku polskim od 2026 roku

W myśl nowych zasad została wprowadzona m.in. łączna pisownia „nie-” z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi, a także łączna pisownia członów takich jak „pół-”, „niby-” oraz „quasi-” w niektórych wyrażeniach takich jak np. półżartem czy półzabawa.

Co więcej, zgodnie z nowymi regułami pisowni, nazwy mieszkańców wsi, miast ich dzielnic oraz osiedli, powinniśmy pisać wielką literą np. Warszawianin, Krakowianin.

Wielka litera pojawi się również na początku nazw firm i marek, we wszystkich członach wielowyrazowych nazw geograficznych i miejscowych np. Półwysep Hel oraz we wszystkich członach nazw orderów i wielowyrazowych nazwach lokali usługowych. Ponadto, nazwy teatrów, hoteli czy restauracji jak np Teatr Narodowy będą pisane wielkimi literami.

Decyzją językoznawców, cząstki takie jak „-bym” czy „-być” będziemy pisać osobno, natomiast „nie-” z imiesłowami odmiennymi będziemy zapisywać łącznie.

Egzaminy na nowych zasadach. Komunikat CKE

Wprowadzenie nowych zasad pisowni słów w języku polskim wywołało ogromny niepokój wśród uczniów – w szczególności tych, którzy mają właśnie przed sobą egzaminy ósmoklasistów oraz maturalne.

W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła wystosować komunikat, w którym odpowiedziano na pojawiające się wątpliwości.

W oświadczeniu zapewniono, że wszelkie zmiany na egzaminach zostaną wprowadzone stopniowo i nie będą obowiązywać od samego początku. Szef CKE Robert Zakrzewski podkreślił, że w latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu.

Tym samym nowe zasady pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego będą jedynymi obowiązującymi dopiero od 2031 roku co oznacza, że uczniowie będą mieli sporo czasu, aby dostosować się do zmian.

