Na jakie zarobki mogą liczyć nauczyciele? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

31 marca 2026 r. weszło w życie rozporządzenie szefowej MEN ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które zaczęło obowiązywać z mocą wsteczną od początku roku. Nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym może liczyć na 5 308 złotych brutto miesięcznie. W przypadku nauczyciela mianowanego kwota wynosi 5 469 zł, a u nauczyciela dyplomowanego 6 397 zł.

Stawki są niższe, jeśli nie posiada się przygotowania pedagogicznego, albo ma się tytuł zawodowy licencjata (inżyniera), dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych albo na pozostałych poziomach wykształcenia. Wówczas nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego może liczyć na 5 178 zł, nauczyciel mianowany na 5 311, a nauczyciel dyplomowany na 5 567 zł.

Takie paski z wypłaty otrzymują nauczyciele. Kwota nie jest oczywista

Pracownikom sfery budżetowej, czyli m.in. nauczycielom, z mocy prawa wypłacany jest dodatek za wysługę lat. Przysługuje on za określony staż pracy. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela wynosi on jeden proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Jest wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Jego maksymalna wysokość może wynieść 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Inną potencjalną składową jest dodatek funkcyjny za wychowawstwo. Według przepisów to minimum 300 zł brutto. Jego wysokość zależy od decyzji jednostek samorządu terytorialnego. Najwięcej można dostać w Warszawie – 530 zł. 500 zł płacą w powiecie pruszkowskim, Gdyni, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Oświęcimiu i Tarnowie. W dwóch ostatnich przy ponad 20 uczniów w klasie, bo inaczej kwota spada do 400 zł. To stawka w powiecie poznańskim, lubańskim i Pomiechówku.

Kolejna kwestia to dodatek motywacyjny. Zazwyczaj wynosi on od kilku do kilkunastu procent wynagrodzenia zasadniczego. Najczęściej od 15 do 20 proc. w zależności od regulaminu danej gminy, lub samorządu. Zdarzały się jednak widełki zaczynające się od 10 zł brutto oraz kończące się na pięciu tys. zł. Nauczyciele mogą również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Nie tylko czysta pensja. Nauczyciele mogą również liczyć na dodatki do wynagrodzenia

Stawka również zależy od stopnia. W przypadku nauczyciela początkującego wynosi ok. 63 zł brutto, u mianowanego 65 zł, a u dyplomowanego 81 zł. Składnikiem wynagrodzenia nie jest „dodatek wiejski”. To dodatek o charakterze socjalnym, który może wynosić do 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu otrzymuje natomiast jednorazowe świadczenie na start w wysokości tysiąca zł.

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach także przysługuje z tego tytułu dodatek. Jego wysokość jest uzależniona od zasad obowiązujących u danego organu prowadzącego. Istnieją też dodatki funkcyjne np. opiekuna stażu, dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz dla mentora. Nauczycielom czynnym wypłaca się raz w roku świadczenie urlopowe w wysokości 2 843,23 zł. Do tego dochodzi dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”.

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela podwyższone zostały nagrody jubileuszowe za lata pracy. W przypadku 40 lat wynosi ona 300 proc. wynagrodzenia, a za 45 lat pracy – 400 proc. pensji. Nauczyciele mogą też dostać nagrody specjalne od ministra samorządu lub dyrektora szkoły.

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