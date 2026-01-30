Ma 7,5 tony masy, może w minutę przemknąć nad Polską. POLSA podała najnowsze dane

Polska Agencja Kosmiczna wydała najnowszy komunikat w sprawie prognozowanego wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ZQ-3 R/B. Zjawisko to dotyczy obiektu znajdującego się obecnie na orbicie i jest związane z naturalnym procesem deorbitacji. Według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym szacowane wejście obiektu może nastąpić w piątek 30 stycznia między godz. 9:09 i 13:21 czasu polskiego.

Nominalny punkt wejścia w atmosferę przypadający na środek wskazanego okna niepewności szacowany jest obecnie na godz. 11:15 z możliwym przesunięciem do około dwóch godz. i sześciu minut, nad Oceanem Atlantyckim (Azory). Możliwe były dwa przeloty nad terytorium Polski. Pierwszy dotyczył pasa linii brzegowej Morza Bałtyckiego, od Szczecina po Hel i godz. od 9:53:44 do godz. 9:54:29.

POLSA wydała komunikat ws. ZQ-3 R/B. Chińska rakieta spadnie w Polsce?

Wciąż aktualne jest z kolei okno czasowe nad Suwalszczyzną (od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej). Może się to wydarzyć w przedziale od 12:55:24 do 12:56:19. POLSA zwróciła uwagę, że ze względu na znaczną masę (szacowaną aktualnie na około 7,5 tony) oraz nieznaną strukturę, fragment rakiety ZQ-3 R/B może nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi.

„Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż końcowego odcinka jego trajektorii” – podkreślono. W oświadczeniu zaznaczono, że „krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych”. Sama Polska Agencja Kosmiczna także pozostaje w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST (Konsorcjum siedmiu europejskich agencji kosmicznych – przyp. red.).

