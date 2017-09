Rzecznik prezydenta: Pogłoski o mojej dymisji są przesadzone. To burza w szklance wody

– Trawestując słowa Marka Twaina, pogłoski o mojej dymisji są przesadzone. Są telefony, więc dzisiaj rozmawiałem z prezydentem, który jest w Kazachstanie. Prezydent nie przewiduje żadnych zmian w kancelarii. To zresztą chyba trochę burza w szklance wody – powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński dodając, że „słyszał dzisiaj słowa przewodniczącego klubu Ryszarda Terleckiego, który pewną sytuację zdiagnozował w taki sam sposób, jak on” . – Nie wiem dlaczego miałbym podawać się do dymisji czy jest oczekiwana dymisja – dodał Łapiński.

„Łapiński bardzo dobrze wypełnia swoje zadania”

O sprawie rzecznika prezydenta wypowiedział się także wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który na antenie Polskiego Radia 24 zaznaczył, że „Łapiński bardzo dobrze wypełnia swoje zadania i sprawnie realizuje swoje obowiązki” . – Nie przypuszczam, nie spodziewam się i wiem, że dzisiaj politycy PiS dementowali tego rodzaju informacje, mówiąc, że są w pełni świadomi, że to prezydent decyduje o składzie osobowym, jeżeli chodzi o pracowników Kancelarii Prezydenta – mówił Mucha zapytano o to, czy znane mu jest jakiekolwiek stanowisko PiS dotyczące ewentualnej dymisji Łapińskiego.

– Tak, jak w przypadku każdego z ministrów prezydenckich, oceny dokonuje prezydent i tak, jak nas powołał, jest w dowolnym momencie umocowany, żeby nas odwołać. Mamy świadomość tego, że to są decyzje prezydenta jaki zespół współpracowników z nim współdziała. Ja mam opinię pozytywną, jeżeli chodzi o skład osobowy tego zespołu. Mam takie pełne przekonanie, że jest to zespół, który współdziała w realizacji tych przedsięwzięć, które są przed nami – podkreślił Paweł Mucha.

„Ja gdybym był szefem pana rzecznika zwolniłbym go z pracy”

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapytany, czy Andrzej Duda zażądał od premier Beaty Szydło dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza stwierdził, że „jeśli prezydent miałby takie oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS”. Te słowa ostro skomentował m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski – Świadczy to albo o nieznajomości przepisów, niekompetencji, albo po prostu o złym wychowaniu. Ja gdybym był szefem pana rzecznika zwolniłbym go z pracy. (...) Przecież wie, jakie są uwarunkowania prawne i z kim pan prezydent rozmawiałby, z kim będzie rozmawiał, jeśli będzie chciał na ten temat rozmawiać. (...) Ja osobiście gdybym miał takiego rzecznika to bym zmienił – stwierdził marszałek. O słowa rzecznika prezydenta pytany był także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. – W stosunku do Krzysztofa Łapińskiego powiem tak: to nie jest pierwszy raz. Kiedyś zastosował zaczepkę wobec nas i to taką bardzo mało elegancką. Mógłbym mu doradzić to, co Bronisław Komorowski. Żeby wziął kredyt, zmienił pracę. Widać, że potrzebuje odpoczynku – stwierdził.