Błaszczak: W naszym obozie władzy Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem

Mariusz Błaszczak odniósł się do słów Jacka Sasina, który stwierdził, że „Jarosław Kaczyński jest kimś ważniejszym niż premier”. Minister spraw wewnętrznych i administracji niejako poparł to stwierdzenie. – Rzeczywiście, premier Jarosław Kaczyński, bo przecież lider Prawa i Sprawiedliwości był premierem, jest liderem obozu rządzącego – powiedział. Zdaniem Błaszczaka to czyni prezesa postacią bardzo ważną dla obozu władzy. – Jest autorem na przykład naszego programu. Kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości, to też jest autorstwo premiera Jarosława Kaczyńskiego – dodał minister.

Zapytany o to, czy Kaczyński mógłby wrócić na stanowisko premiera, Błaszczak odpowiedział wymijająco. – Ja uważam, że w naszym obozie władzy premier Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem, ma największe doświadczenie – stwierdził minister. Nie zdradził też, czy taka sytuacja mogłaby zaistnieć w wyniku zapowiadanej rekonstrukcji rządu. – Nie wiem, czy będzie rekonstrukcja rządu i jak będzie głęboka – powiedział.

Następnie rozmowa potoczyła się w kierunku nadchodzących wyborów samorządowych. Błaszczak zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość tworzy program dla każdego z województw z osobna oraz dla poszczególnych miast i gmin. Jednak na razie nie wiadomo, kiedy zostanie publicznie ogłoszony.