Gowin: Morawiecki „stanie murem” za Tuskiem

Jarosław Gowin w TVN24 był pytany, czy jest możliwy sojusz szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska z nowym premierem Mateuszem Morawieckim, który w przeszłości był jego doradcą. – Sojusz nie, ale w tej sprawie ja sam i przypuszczam, że cały nasz obóz polityczny, z uznaniem przyjmujemy ewolucję stanowiska pana przewodniczącego, kiedyś premiera Donalda Tuska – odpowiedział minister.

Wicepremier na pytanie, czy w tej sprawie Morawiecki „stanie murem” za Tuskiem odpowiedział, że nie wyobraża sobie, żeby mogło być inaczej, „skoro to Donald Tusk stanął murem za rządem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy”.

List Donalda Tuska ws. uchodźców

Przypomnijmy, że Donald Tusk wystosował do przywódców państw UE pismo, w którym wyraził swoje stanowisko na temat obowiązkowego podziału uchodźców. W jego ocenie jest to koncepcja "nieskuteczna", która pogłębiła podziały między krajami Wspólnoty. Warto zaznaczyć, że od początku krytycznie na temat systemu kwotowego, według którego krajom członkowskim odgórnie narzucana jest liczba uchodźców do przyjęcia, wypowiadają się państwa Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. Nasz kraj nie wywiązał się ze zobowiązań podjętych w 2015 roku przez rząd Ewy Kopacz, w związku czym mogą wobec niego zostać wyciągnięte konsekwencje przez Trybunał Sprawiedliwości UE.