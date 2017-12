Reforma SN i KRS. Awantura w Senacie, protesty w 77 polskich miastach

Podczas debaty senatorowie PO zgłosili dodatkowo kilka poprawek, m.in. dotyczących wieku, w którym sędziowie SN mają przechodzić w stan spoczynku. Dodatkowo wicemarszałek Bogdan Borusewicz złożył wniosek o odrzucenie ustawy. Złożone w debacie poprawki oceni senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji.

Podczas senackiej debaty nad ustawami sądowymi doszło do kłótni. Po złożeniu przez PiS wniosku o zmianę trybu prowadzenia obrad, na mównicę wszedł Bogdan Klich. Przekrzykując się z marszałkiem próbował przemawiać, nie zgadzając się na zmianę trybu debaty. – Uzgodniliśmy to przed chwilą na konwencie, że będziemy procedować według obowiązującego porządku obrad. To nie jest tylko kwestia przyzwoitości, ale to zasadnicza kwestia polityczna. Chcecie odebrać głos sędziemu Sądu Najwyższego, reprezentującemu SN, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak i nam, zapisanym do pytań. Chcecie zakneblować nam usta i to jest skandal niewyobrażalny w tej izbie – mówił senator PO.

Łańcuch światła w 77 miastach

Tymczasem na ulicach polskich miast po raz kolejny pojawił się „łańcuch światła”. Przeciwko reformie sądownictwa protestowali mieszkańcy 77 polskich miejscowości. W Warszawie łańcuch światła zorganizowano przed Pałacem Prezydenckim. Protestujący przemaszerowali stamtąd pod budynek Senatu, w którym trwały prace nad prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Najpóźniej jutro głosowane mają być obie ustawy – o SN oraz o KRS. Uczestnicy marszu skandują: „Władza minie, wstyd zostanie!” czy „Cała Polska pięści w górę, obalimy dyktaturę!” , Demonstranci niosą ze sobą także ogromną biało-czerwoną wstęgę.

Co zakłada ustawa o SN?

Przedstawione przez Prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego poprzez wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

Co zakłada ustawa o KRS?

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.