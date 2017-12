Premier Morawiecki w „Wiadomościach”: Z Macronem o sądach rozmawiałem 60 sekund

– Zapytał o to rzeczywiście, ale wątek trwał nie dłużej niż 60 sekund. Przypomniałem prezydentowi reformę Michelle’a Debre, którą robił razem z Charlesem de Gaulle. Bardzo mu się spodobała ta analogia historyczna, bo wtedy, 15 lat po wojnie, Francja z piętnem Vichy chciała zrzucić tę spuściznę kolaboracji sędziów, którzy splamili się tamtą współpracą – opowiadał w TVP Info Morawiecki. – My niestety nie 15, a 28 lat po upadku komunizmu chcemy zrzucić tamto niedobre brzemię. Myślę że tego typu porównanie bardzo mocno trafiło, miał o czym pomyśleć. Natychmiast zmienił temat, nie wracaliśmy do tego tematu – powiedział.

Morawiecki przyznał jednak, że w kwestii zmian w sądownictwie nastawienie Unii Europejskiej do pomysłów rządu PiS nie uległo zmianie. Poruszył wątek art. 7. – To prerogatywa KE. To spojrzenie bardzo jednostronne, mocno wspierane poglądami wyłącznie naszych przeciwników politycznych. Jednak sadzę że tam jakieś refleksje zostały zasiane, ale jaka będzie decyzja to nie wiem. Na pewno nie będziemy jednak działać pod pistoletem. Jesteśmy krajem który ma prawo się reformować – przekonywał widzów TVP Info.