Przez 5 lat twierdzili, że Marek M. wyjechał za granicę. Pod Gorzowem znaleziono jego ciało

Gorzowska policja rozwiązała zagadkę zabójstwa sprzed 5 lat

Według relacji rodziny, w 2012 roku Marek M. miał wyjechać z własnej inicjatywy na zarobek za granicę. Policjanci ustalili jednak, że historia została zmyślona, a mężczyzna mógł zostać zabity. Z końcem października 2017 roku ruszyły bardzo intensywne czynności procesowe gorzowskiej Policji i Prokuratury. Podczas nich m.in. przeprowadzono wizję lokalną. 13 grudnia w miejscu, gdzie miało dojść do zakopania ciała, śledczy przy wykorzystaniu georadarów, ciężkiego sprzętu oraz psów wyszkolonych do wyszukiwania ludzkich zwłok, dotarli do szczątków ludzkich, które następnie przebadano prosektoryjnie. Kolejne ustalenia policjantów dawały podstawę do stwierdzenia, kto może stać za zabójstwem 42-latka.

Zdaniem śledczych to 50-letnia konkubina denata Iwona S., jej syn Daniel S. w wieku 29-lat oraz dwaj jego koledzy: 29-letni Kamil E. i 26-letni Marcin M. Do zabójstwa miało dość na przełomie sierpnia i września 2012 roku, ale jest to jeszcze dokładnie ustalane przez śledczych, podobnie jak inne okoliczności zdarzeń, które zaszły przed pięcioma laty w podgorzowskiej miejscowości.