Po 17 latach policjanci rozwikłali zagadkę morderstwa w Sulejówku

Policjanci ze specjalnej grupy tzw. „Archiwum X” powołanej w ramach Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, zajmujący się nierozwikłanymi sprawami sprzed lat odnieśli swój kolejny sukces. Dzięki ich zaangażowaniu i determinacji ustalono i zatrzymano osoby podejrzane o dokonanie zabójstwa Pawła D. ps. „Długopis” , które miało miejsce w 2001 obok baru „Kubuś” w Sulejówku. Wtedy nieznani sprawcy zwabili swoją ofiarę na miejsce a następnie zastrzelili z bliskiej odległości.

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa zabójstwo zostało dokonane na tle porachunków grup przestępczych, działających w tamtym czasie. Postępowanie prowadzone w tej sprawie nie doprowadziło wtedy do zatrzymania sprawców tej zbrodni. Dopiero czynności wykonane przez śledczych z „Archiwum X” pozwoliły na podjęcie sprawy, która jak się okazało była powiązana z innym zabójstwem. Na trop sprawców policjanci wpadli pracując nad zbrodnią mającą miejsce w tej samej okolicy w 1999r. Okazało się, że oba te zdarzenia najprawdopodobniej łączą osoby sprawców.