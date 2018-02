Najnowszy sondaż. Wzrost notowań PO, Nowoczesna poniżej progu wyborczego

Szczepienia mogą być jednym z kryteriów przy rekrutacji do żłobków. Jest wniosek SLD

Działacze wrocławskich struktur SLD chcą, by przed przyjęciem dziecka do żłobka, rodzice przedstawili zaświadczenie o wykonanych szczepieniach. Wniosek w tej sprawie został skierowany do prezydenta Wrocławia.