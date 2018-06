BBC: Polska ambasada wsparła spotkanie „skrajnie prawicowych ekstremistów”

Chodzi o spotkanie Slough Book Fair, które zorganizowała w 2017 roku Polska Niepodległa. BBC skupia się głównie na opiniach, które wygłosił podczas spotkania Marcin Rola – założyciel internetowego kanały „wRealu24”. W programie „Newsnight” pokazano materiał, w którym Nawal Al-Maghafi pytała Rolę o mowę nienawiści. Dziennikarz stwierdził, że on ani jego koledzy „nie nawołują do nienawiści, ale do debaty”. Podkreślił ponadto, że jego wypowiedzi ze spotkania zostały wyrwane z kontekstu.

Dziennikarka cytuje następnie wypowiedzi Roli, m.in. o islamie oraz pedofilii. „W islamie pedofilia to jest jakby chleb powszedni w tej doktrynie politycznej, bo islam to nie jest religia i chyba każde dziecko to wie... Więc pedofilia jest normalna, te wszystkie małżeństwa, sprzedawanie kobiet za kozy, świnie itd. Znaczy za świnie nie, bo to islam” – mówił Rola na spotkaniu. – Odnosiłem się do przykładów. Nie wrzucam wszystkich do jednego wora. (...) Nie oszukujmy się, jak do Europy Zachodniej przyszli imigranci, to wzrosły statystycznie także ataki w Berlinie czy Nicei, to są niestety fakty, ja sobie tego nie wymyśliłem – stwierdził pytany o wypowiedź.

Dalej na nagraniu podczas rozmowy Rola mówi: „Na Speaker's Corner pozwalają tym dzikusom przychodzić na tych latających dywanach, żeby tam się wydziczali? To jest kpina jakaś, to się w głowie nie mieści”. Pytany o to przez dziennikarkę, Rola odpiera: „Nie wiem, czy widziała pani dokumenty”. – Może faktycznie to było troszkę gdzieś mocne, ale odnosiło się jednak do patologii. W tym przypadku uważam, że to było zasadne – stwierdził Rola.