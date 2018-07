Uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Prezydent Duda wygłosił orędzie

12:37 Zgromadzenie Narodowe zostało oficjalnie zakończone przez Marka Kuchcińskiego. 12:36 Jeden z posłów Nowoczesnej wniósł zastrzeżenie do protokołu, jednak nie zostało to odnotowane. https://twitter.com/WZembaczynski/status/1017721378567532545 12:34 Prezydent zakończył swoje orędzie słowami: wiwat Sejm, wiwat Senat, wiwat Rzeczpospolita! 12:33 - Wierzę głęboko, że my, Polacy, wielki i mądry naród obywatelski, będziemy umieli z dziedzictwa 550 lat sejmowania czerpać natchnienie i inspirację. Wierzę, że razem zapiszemy kolejne wspaniałe karty w dziejach ojczystych - powiedział prezydent. 12:32 - Parlamentarzyści nie mogą być stronnikami partykularnych grup interesów, ulegać wpływom czynników zewnętrznych; znamy przecież takie smutne przypadki i ich skutki w prawie każdej z epok – i pamiętamy je ku przestrodze - dodał Andrzej Duda 12:29 - Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Nie można zabierać zwycięskiej większości prawa do realizacji ich programu. Spełnienie wyborczych obietnic jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem rządzących. Podważanie tych zasad nie służy dobru społeczeństwa i łamie podstawę demokracji - powiedział Andrzej Duda nawiązując do obecnej sytuacji w kraju. https://twitter.com/prezydentpl/status/1017720613950119937 12:26 - Wiele Sejmów było zrywanych, co w efekcie prowadziło do anarchii i zniknięcia Polski z mapy. Spór jest istotą parlamentaryzmu. Sejm i Senat są miejscem debaty, szermierki na słowa, ale spory te muszą toczyć się w granicach odpowiedzialności za państwo - zaznaczył prezydent. 12:21 - Dzieje milionów Polaków były tak silne, że dla wielu obywateli końcem komunizmu stały się wybory 4 czerwca. Wtedy jednym z tych senatorów walczących o wolną Polskę był Lech Kaczyński - stwierdził. https://twitter.com/prezydentpl/status/1017719789928710144 12:19 - Kiedykolwiek Polska była wolna, tylekroć Sejm stanowił jedną z głównych instytucji państwa, gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległości zwołanie parlamentu było jednym z pierwszych fundamentalnych rozdziałów w odbudowie państwa - podkreślił Andrzej Duda 12:17 - Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów - to polskie DNA, niezależne od przemian, sytuacji geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej kraju - dodał prezydent 12:15 Na sali są obecni ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz ruchu Kukiz'15 a także hierarchowie kościelni, ambasadorowie, dyplomaci oraz przedstawiciele zagranicznych parlamentów. W namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego nie pojawili się posłowie PO, natomiast politycy Nowoczesnej i PSL wyszli z sali jeszcze przed rozpoczęciem orędzia prezydenta https://twitter.com/nowePSL/status/1017718118565793792 https://twitter.com/meysztowicz/status/1017721118713663490 12:12 - Spotykamy się na Zamku Królewskim, który jest symbolem naszej polskiej historii; w dawnej siedzibie władców i miejscu obrad Sejmów, które było świadkiem najważniejszych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej (...) Wszystko to, co czyni nas narodem, co czyni nas Polakami. Ten zamek, zburzony przez naród i odbudowany jest świadkiem tego, że nic nie jest wieczne - powiedział prezydent. 12:11 Tymczasem rzecznik rządu PiS mówi o...500-leciu polskiego parlamentaryzmu https://twitter.com/beatamk/status/1017708071228002304 12:10 Andrzej Duda rozpoczął od nawiązań do historii. Prezydent wspomniał konfederację warszawską oraz Sejm Wielki. https://twitter.com/Wypych_M/status/1017715440913735681 12:08 Rozpoczyna się orędzie prezydenta Andrzeja Dudy 12:01 Obrady Zgromadzenia Narodowego zostały oficjalnie otwarte. https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1017714889903804416 11:55 Tymczasem na placu Zamkowym zaczynają się zbierać uczestnicy Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego. Wśród nich jest posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Zbigniew Hołdys, Paweł Kasprzak, Monika Płatek, Marta Lempart oraz uczestnicy protestu niepełnosprawnych w Sejmie

https://twitter.com/Schmidt_PL/status/1017710212327837698 11:41 - W kontekście polskich sporów przypomnijmy słowa papieża Franciszka: "niech bracia będą zjednoczeni, bo to jest pierwsze prawo" - mówił abp Stanisław Gądecki podczas mszy św. w archikatedrze 11:32 - Chciałbym się zwrócić do młodszego pokolenia, które dzisiaj uczy się parlamentaryzmu i powiedzieć że im nie zazdroszczę. Trzeba mieć twardą wolę żeby się nie złamać - mówił Bronisław Komorowski 11:07 - Nie chcieliśmy tam być (na Zgromadzeniu Narodowym - red.), bo PiS cywilizacyjnie ciągnie nas na Wschód. Polska to Rzym, oświecenie, cywilizacja łacińska i prawdziwy parlamentaryzm. Polska jest, była i jeszcze będzie częścią Europy - powiedział były szef MSZ Radosław Sikorski. https://twitter.com/szejnfeld/status/1017698399259447296 10:58 Podczas posiedzenia przemówienia wygłosili m.in. Jerzy Buzek oraz Ewa Kopacz 10:53 Schetyna podczas uroczystego posiedzenia klubów PO i N zadeklarował po wygraniu wyborów, wprowadzenie do Sejmu zasad gwarantujących prawa opozycji. https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1017692904138174465 10:49 - Nie obchodzimy tych uroczystości razem, choć bardzo byśmy chcieli, ale nie możemy być z tymi, którzy łamią prawo. Nie zgadzamy się na to, żeby polski parlament był sejmem niemym, żeby opozycja była zastraszana. Opozycja parlamentarna idzie razem do wyborów i mam przekonanie, że je wygramy - mówił Schetyna. 10:42 W tym samym czasie w Archikatedrze św. Jana sprawowana jest Msza św. z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera Mateusza Morawieckiego https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1017689769793507329 10:38 - Dzisiaj w święto Sejm jest otoczony barierkami, nie wpuszczani są dziennikarze i goście. Niszczone jest dziedzictwo polskiego parlamentu. Spotkamy się tutaj z byłymi marszałkami Sejmu, Senatu oraz przewodniczącym PE aby rozmawiać o tym jak przywrócić szacunek i godność dla parlamentu w Polsce - mówił Sławomir Neumann 10:28 Posłowie PO i Nowoczesnej będą uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Grzegorz Schetyna jako powód nieobecności polityków swojej partii na Zgromadzeniu Narodowym podał niszczenie demokracji i praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość. https://twitter.com/michal_kolanko/status/1017688354845052928 10:12 Tymczasem jak się okazuje, dziennikarze nie będą mogli za dużo zobaczyć https://twitter.com/Piekarski_M/status/1017685751255961600 9:58 Swój spot z okazji 550-lecia Sejmu przygotowała również Platforma Obywatelska. Bohaterami nagrania są m.in. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz

https://twitter.com/Platforma_org/status/1017678772538171392 9:52 Politycy zbierają się w archikatedrze. Na miejsce dotarli już parlamentarzyści Porozumienia https://twitter.com/IwonaMichalek/status/1017673375253258240 9:34 O 10:00 mszą świętą w warszawskiej archikatedrze rozpoczną się obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. 9:19 Kancelaria Sejmu przygotowała specjalne nagranie, w którym pokazano historię polskiego parlamentaryzmu

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1017446207969521664

Zgromadzenie Narodowe odbyło się w namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Kancelaria Sejmu wynajęła go na jeden dzień za ponad milion złotych. Specjalne przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

Posłowie bez głosu

Co ciekawe, w czasie uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z okazji 550 rocznicy polskiego parlamentaryzmu posłowie nie mogli zabrać głosu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczył, że Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane w celu wysłuchania orędzia, dlatego nie przewidziano wypowiedzi posłów.

PO organizuje własne obchody

Grzegorz Schetyna poinformował, że klub Platformy Obywatelskiej nie będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jako powód tej decyzji podał niszczenie demokracji i praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość. – Uważamy i taka jest smutna polska rzeczywistość, demokracja parlamentarna jest przez PiS niszczona. Niszczone są zasady wspólnoty parlamentarnej, niszczona jest demokracja, wolność. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku – powiedział lider PO.

Kontrowersje wokół daty

Kontrowersyjna jest sama data początków parlamentaryzmu. W 1993 roku Sejm obchodził swoje 500-lecie, a tegoroczne obchody podkreślają 550-lecie parlamentaryzmu. Minęło więc 25 lat, a mamy 50-letni przeskok. Historyk dr hab. Andrzej Korytko w rozmowie z „Rz” przyznał, że w ostatnim czasie doszło do zwrotu w badaniach nad początkami polskiego parlamentaryzmu. – W starszej historiografii funkcjonowała data 1468 roku jako pierwszego Sejmu Walnego dwuizbowego. Jednak w XIX wieku słynny historyk Adolf Pawiński kategorycznie stwierdził, że to Sejm z 1493 roku był pierwszym dwuizbowym. Dopiero przed kilkoma laty prof. Uruszczak bardzo racjonalnie uzasadnił powrót do daty 1468 roku – powiedział historyk.

– Uroczystości w Zamku Królewskim odnoszą się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r. Tę datę jako początek sejmu wymienił Jan Długosz, ale w XIX w. historycy nie zawierzyli temu dziejopisowi. Historia jako nauka jest żywa i na przełomie XX i XXI w. nastąpiła weryfikacja ustaleń naukowych, dlatego w 2018 r. świętujemy 550. rocznicę – wyjaśnia Marek Kuchciński.