Kolejny zatrzymany ws. afery korupcyjnej w miejskich wodociągach

Agenci CBA z Poznania prowadzą śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora i pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Ustalenia śledczych wskazują, że dyrektor zakładu brał dla siebie pieniądze za wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do domów prywatnych. Prace przyłączeniowe wykonywane były przy wykorzystaniu sprzętu i pracowników kierowanego przez niego ZWiK. Nie wystawiano przy tym faktur, bądź też wydawano je na firmę zarejestrowaną na jego żonę. Ustalono około 70 osób pokrzywdzonych, od których żądał od 1000 do ponad 10 tys. zł za wykonanie przyłączy do ich posesji. Ta liczba może się jeszcze zwiększyć.

Już pod koniec kwietnia zatrzymano dyrektora oraz dwóch pracowników zakładu. Decyzją sądu dyrektor trafił na trzy miesiące do aresztu. Śledztwo nadzorem objęła Prokuratura Okręgowa w Koninie.

