Czwartek najcieplejszym dniem w tym roku. Temperatura sięgnie 36 st. C

Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie, 33 st. C w centrum kraju, do 36 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni i wschodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 90 km/godz.

