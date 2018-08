NA ŻYWO: Oświadczenie prezydenta Dudy ws. ordynacji do PE

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że o godz. 12:30 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wyda oświadczenie. Jak podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, prezydent ogłosi decyzję w sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego dot. ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Takie informacje przekazał rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami opozycji

Ostatnio doszło do spotkania głowy państwa z przedstawicielami małych ugrupowań, które walczą o weto wobec przygotowanej przez PiS nowelizacji ordynacji do Parlamentu Europejskiego. „Wierzymy, że występując w roli arbitra w partyjnych sporach i kierując się potrzebą zagwarantowania Polakom możliwie proporcjonalnej reprezentacji politycznej, prezydent zdecyduje się na zawetowanie przedłożonego projektu zmian w kodeksie wyborczym” – podkreślali wcześniej we wspólnym apelu do prezydenta politycy Kukiz‘15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica RP. Po spotkaniu zarówno Paweł Kukiz, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz wyrażali przekonanie, że prezydent zawetuje ustawę.

Prezydent rozważa weto

Przypomnijmy, że sam Andrzej Duda w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” zasugerował możliwość zawetowania propozycji PiS. Przyznał, że uważnie przygląda się temu rozwiązaniu, które jest analizowane także przez Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta. – I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego – zaznaczył. Prezydent podkreślił, że zdaniem ekspertów realny próg wyborczy zostanie podniesiony do poziomu minimum 11-12 procent, co w praktyce odbiera szanse mniejszym ugrupowaniom. Jak dodał, w takiej sytuacji część Polaków będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w PE.

System dwupartyjny? Nie w ten sposób

– Nie widzę potrzeby wymuszania w ten sposób systemu dwupartyjnego. Nie widzę potrzeby wymuszania koalicji wyborczych na warunkach największych partii. Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania tej propozycji – wyjaśnił prezydent w wywiadzie dla „DGP”. Jak podkreślił, ewentualne budowanie systemu dwupartyjnego powinno odbywać się drogą naturalnego dojrzewania środowisk politycznych, a nie za pośrednictwem ustawowego blokowania dostępu do PE czy do Sejmu.

Co miałoby się zmienić?

Najważniejsza zmiana to odejście od systemu proporcjonalnego, w którym nie ustalano konkretnej liczby posłów wybieranych z danego okręgu. Od teraz każdy okręg wyborczy ma mieć określoną liczbę europarlamentarzystów, która nie może być zejść poniżej trzech deputowanych. Wcześniej głosy z całego kraju przeliczane były przy zastosowaniu metody d'Hondta i rozdzielane pomiędzy poszczególne listy kandydatów.

Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r. Główne zasady wyborów oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Kodeksie wyborczym.

