Nowaczyk o ponownych oględzinach tupolewa na zasadach Rosjan: Niczego nie wniosą

Kazimierz Nowaczyk z podkomisji smoleńskiej powiedział w rozmowie z RMF FM, że badania powinny być prowadzone wspólnie przez ekspertów z Polski oraz Rosji, ponieważ zeszłoroczne oględziny, które były prowadzone w ubiegłym roku jedynie przez Rosjan nie przyniosły oczekiwanych efektów. – W tego typu działaniach brać udziału nie będziemy. Wyniki tych badań niczego nie wniosą. Po prostu będą tylko i wyłącznie tym, co będzie działało na korzyść propagandy strony rosyjskiej – przekazał członek podkomisji smoleńskiej. Nowaczyk dodał, że zespół chce zbadać fragment lewego skrzydła tupolewa, lewego baku centralnego, a także inne elementy, ponieważ zniszczenia w tych miejscach wskazują zdaniem podkomisji, że w tupolewie doszło do eksplozji.

Rosja wyraża zgodę na ponowne oględziny

Wrak samolotu Tu-154M jest powodem sporu między polskimi i rosyjskimi politykami. Od czasu katastrofy smoleńskiej znajduje się w Rosji, która twierdzi, że odda go, gdy zakończy własne śledztwo. Wniosek ze strony polskiej o ponowne oględziny został złożony w marcu 2019 roku. Rosyjski Komitet Śledczy przekazał, że zgadza się na ponowne oględziny wraku, który jest dowodem rzeczowym w prowadzonym śledztwie. „Zgodnie z osiągniętym porozumieniem pracownicy Komitetu otworzą przedstawicielom polskim dostęp m.in. do agregatów i elementów konstrukcyjnych wraku Tu-154. Rosyjscy śledczy w obecności przedstawicieli z Polski przeprowadzą kolejne szczegółowe oględziny wraku a rezultaty wszystkich działań będą przekazane stronie polskiej w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo międzynarodowe i rosyjskie” – napisano w komunikacie. Strona rosyjska dodała, że poprzednie tego typu oględziny miały miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Rosyjski komitet podkreślił, że śledztwo w sprawie katastrofy nie zostało jeszcze zakończone. W komunikacie podkreślono, że Rosja rozpatrzyła do tej pory 32 wnioski Polaków dotyczące pomocy prawnej.

Czytaj także:

Będą ponowne oględziny wraku Tu-154M. Rosja wyraziła zgodę