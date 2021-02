„Rz”: Hołownia się spóźnił. Partia Polska 2050 została już wcześniej zarejestrowana

Polska 2050 Szymona Hołowni jest na razie tylko stowarzyszeniem. Na początku listopada 2020 roku publicysta złożył wniosek o rejestrację partii politycznej o takiej samej nazwie. I tutaj pojawiły się problemy. Jak donosi „Rzeczpospolita”, kilka dni wcześniej została zarejestrowana inna formacja polityczna Polska 2050. Chodzi o partię Jeden-PL, która zmieniła nazwę. Jej siedziba znajduje się w wielkopolskim Kościanie. Na czele ugrupowania stoi Włodzimierz Zydorczak.

Jak zapewnił, jego działanie nie było celowe. – Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS – tłumaczył dodając, że zabezpieczył tą nazwę właśnie dl Szymona Hołowni, licząc na współpracę.

Co na to Hołownia i jego współpracownicy?

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że ani założyciel stowarzyszenia Polska 2050 ani jego otoczenie nie są zainteresowani takim pomysłem. Michał Kobosko tłumaczył, że „nie zna Włodzimierza Zydorczaka, a partia nie jest stolikiem w restauracji, który można zarezerwować”. Podkreślił również, że w momencie złożenia wniosku o rejestrację partii przez Szymona Hołownię, formacja polityczna Polska 2050 nie znajdowała się w rejestrze Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czytaj też:

W Sejmie zarejestrowano koło poselskie Polska 2050. „Jeden z najważniejszych celów bieżących”