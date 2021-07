50 śrutów w ciele psa. „Służący jako tarcza strzelecka zwyrodnialcowi”

Schronisko Azorek Oborniki opisało za pośrednictwem mediów społecznościowych historię psa, który doświadczył ogromnego cierpienia. „Pies zgłoszony z gminy Czarnków przez policję w nocy 25 czerwca. Pracownik Azorka przekazał psa wg procedur do lekarza weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę i do nas przyjechał po udzieleniu pierwszej pomocy 1 lipca, 2 lipca został zawieziony do kliniki w celu zdiagnozowania go” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak poinformowali dalej pracownicy schroniska, okazało się, że w ciele zwierzęcia znajduje się ponad 50 śrutów. „Psiak jest młody, ma około roku, a został w bestialski sposób skatowany z premedytacją” – podano. W poniedziałek 5 lipca przekazano, że pies, któremu nadano imię Czarny, wybudza się z narkozy po pierwszej operacji. Do postu załączono zdjęcia.

Zbiórka na leczenie psa

Na stronie ratujemyzwierzaki.pl ruszyła zbiórka na leczenie zwierzęcia. Zbiórka ta została zatytułowana w następujący sposób: „Czarny skatowany pies – służący jako tarcza strzelecka zwyrodnialcowi”. Do chwili publikacji tekstu zebrano już ponad 21,4 tys. złotych.

