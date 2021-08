Dramat Afganistanu, przyszłość Kukiza, niespodzianki Czarnka. Nowy „Wprost”

Jak na speców od honorowych porażek, przegraną wojnę w Afganistanie kończymy wyjątkowo słabo. Marnym pocieszeniem jest to, że robimy to w doborowym towarzystwie państw, mających wielkie doświadczenie w olewaniu ludzi, zwerbowanych do niebezpiecznej i niewdzięcznej służby. Upadek Kabulu zbiegł się w czasie z kolejną rocznicą Bitwy Warszawskiej. To ważny dzień dla dziejów rycerskości i honoru w Polsce – pisze Jakub Mielnik w najnowszym „Wprost”.

O czym jeszcze w najnowszym wydaniu?

„Polska polityka jest dziaderska”. Tragizm polega na tym, że polska polityka doszła do momentu takiej ściemy, takiego udawania, że ludzie tęsknią za kimś, kto nie udaje, nie wyklucza i patrzy na świat ciepłym okiem – mówi w rozmowie z Mateuszem Zielińskim Robert Makłowicz.

„Nowa awantura dyplomatyczna”. Przyzwyczailiśmy się, że relacje polsko-izraelskie toczą się od awantury do awantury. Jak jednak interpretować decyzję premiera o ewakuacji z Izraela dzieci ambasadora RP? Komentarz Jakuba Mielnika.

„Kaczyńskiego nie trzeba uczyć internetu”. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS wie, że Jarosław Kaczyński w ciągu dnia ma bardziej palące kwestie niż scrollowanie i surfowanie po sieci. Wywiad Joanny Miziołek.

„Zawieszanie i odwieszanie”. Podobno po eskalacji konfliktu z Włodzimierzem Czarzastym sytuacja zbuntowanych polityków lewicy jest dziś bardzo dobra. Jak naprawdę wygląda krajobraz po bitwie? Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Kaczyński porzuci Kukiza przed Bożym Narodzeniem”. Kaczyński wykorzysta krótkoterminowo Kukiza i porzuci przed Bożym Narodzeniem – mówi Joannie Miziołek jeden z polityków, który Pawła Kukiza zna jeszcze z czasów, kiedy ten wspierał PO.

„Epidemia nie minęła”. Ministerstwo opracowuje model wprowadzania obostrzeń w zależności od liczby zakażeń i poziomu wszczepialności – wyjaśnia w rozmowie z Katarzyną Pinkosz minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Po 40 chemioterapiach zaszła w ciążę”. Miałam małe szanse na wyzdrowienie i na to, że urodzę dziecko. Że będzie ono zdrowe też nie było szans – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Anna Iwaniuk, mama trzymiesięcznego Lwa.

„Przed pierwszym dzwonkiem”. Nadchodzący wrzesień dla niektórych jest niczym kolejna chwila prawdy. Jak będzie wyglądał ten rok szkolny? Jak kwestie globalne i polityczne wpłyną na jego przebieg? Odpowiada Katarzyna Babka.

„Niespodzianki ministra Czarnka”. Młodzi chcą porządnej edukacji klimatycznej, ekonomicznej i seksualnej – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka, autorka bloga „Babka od histy", aktywistka edukacyjna.

„Gdzie mieszka najwięcej milionerów”. W Polsce żyje rekordowa liczba milionerów. Z zebranych przez nas danych wynika, że ponad 40 tys. Polaków miało w zeszłym roku przynajmniej 1 mln zł dochodu.

„Chińczycy spiskują z talibami”. Pekin ogłasza uznanie talibów, nie czekając nawet na powołanie przez nich jakiegokolwiek rządu. Chińczycy chcą jako pierwsi dobrać się do zasobów mineralnych Afganistanu. Materiał Jakuba Mielnika.

„Afganki straciły najwięcej”. Demokracja i kobiety – to dwie największe ofiary nieudanej operacji państw Zachodu w Afganistanie, gdzie demokracja miała małe szanse przyjęcia się, ale kobiety rozkwitały – pisze Bolesław Breczko.

„Uchodźcy z Afganistanu”. Przeskakują mury, łapią się skrzydeł samolotów, ruszają na tysiąckilometrowe wędrówki. Nawet kilkaset tysięcy Afgańczyków może skierować się do Europy. Także do Polski. Tekst Mateusza Zielińskiego.

„Nowe leki na COVID-19”. Przy obecnym stanie wiedzy medycznej lekami nie zakończymy epidemii – mówi w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Krzysztof J. Filipiak i omawia aktualny postęp prac nad lekarstwami na koronawirusa.

„Powrót po latach”. „Polański. Horowitz. Hometown” to piękny dokument o dzieciństwie, traumie, mechanizmach pamięci, Zagładzie. A jednak ten hołd dla reżysera w dobie #metoo budzi wątpliwości – pisze Krzysztof Kwiatkowski.

„Niech protestują, my robimy swoje”. Felieton Michała Witkowskiego.