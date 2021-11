Europoseł PiS o Angeli Merkel. „Nie mogła pozwolić na to, żeby Polska miała tak wielki sukces”

Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk odniósł się deeskalacji działań dotyczących sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, co miało nastąpić po rozmowach z udziałem Angeli Merkel, Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. – Zmienił się sposób atakowania granicy. Wcześniej był frontalny, a teraz dzieli się ludzi na mniejsze grupy i rozwozi po różnych miejscach wzdłuż granicy, aby próbować szturmu w różnych punktach – mówił Kuźmiuk na antenie TVP Info.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do kwestii, że sprawa została już załatwiona. – To jest niemiecka narracja. Pani Angela Merkel nie mogła pozwolić na to, żeby Polska miała tak wielki sukces, bo to godzi w jej decyzje z 2015 r. Ona wtedy tłumaczyła, że „co można było zrobić”, poszczególne państwa, w tym Niemcy, nie były w stanie upilnować swojej granicy, więc trzeba było ją otworzyć i tych migrantów przyjąć – mówił europoseł.

Zbigniew Kuźmiuk o „podziękowaniach dla polskiego rządu”

– A tu znacznie mniejsza Polska pokazuje, że przy pomocy swoich sił i środków, zatrzymała dużą falę imigracji – dodał Kuźmiuk. Polityk PiS przekonywał, że na zachodnio-europejskich portalach społecznościowych „roi się od podziękowań dla polskich służb mundurowych i pochwał dla polskiego rządu”. Zdaniem Kuźmiuka Polacy pokazali Europie Zachodniej, „co to jest pilnowanie swojej granicy i granicy zewnętrznej UE i jak to trzeba robić”.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podał przykład Hiszpanii, która jego zdaniem nie radzi sobie z obroną granicy z Marokiem. Kuźmiuk podsumował, że „to, co robimy na granicy, wywołuje entuzjazm u zwykłych ludzi w krajach zachodniej Europy”. – To jest bardzo groźne dla unijnego establishmentu. Oni nie chcą, aby Polska w tym zakresie miała sukces, bo to pokazuje, że można w Unii Europejskiej inaczej – zakończył.

