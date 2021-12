100 tys. podpisów pod projektem dotyczącym aborcji. Strajk Kobiet: Żadnych układów z Kościołem

Strajk Kobiet w mediach społecznościowych poinformował, że zebrano 100 tys. podpisów pod ustawą „Legalna Aborcja Bez Kompromisów”. „Projekt składamy w Sejmie 8 marca 2022. Żadnych ściem pod tytułem »kompromis«. Żadnych układów z Kościołem” – czytamy na Twitterze.

„Legalna Aborcja Bez Kompromisów”. Co zakłada projekt?

Projekt ustawy o „bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych” jest dostępny na stronie internetowej legalnaaborcjabezkompromisow.pl. Już w pierwszym artykule zapisano, że: „Każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Każda osoba ma prawo do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających pełną realizację prawa do świadomego rodzicielstwa”.

„Każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania” – czytamy w kolejnym artykule.

W dalszej części dokumentu podano również trzy przesłanki do aborcji po upływie 12. tygodnia ciąży:

ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby w ciąży;

wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu; jeśli do stwierdzenia wady wystarczające są wyniki badań obrazowych, przeprowadzanie dalszej diagnostyki nie jest wymagane;

ciąża jest następstwem czynu zabronionego, będącego przedmiotem oświadczenia osoby w ciąży.

twitterCzytaj też:

Nie żyje Alicja Tysiąc. Przegrała walkę z COVID-19