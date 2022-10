Incydent w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. „Chciałem się dostać do prezesa”

Do zdarzenia doszło we wtorek 25 października w godzinach popołudniowych. Z ustaleń Radia Zet wynika, że do siedziby Prawa i Sprawiedliwości, która znajduje się przy ulicy Nowogrodzkiej w samym centrum Warszawy, próbował wtargnąć młody mężczyzna. Według relacji reportera miał on wykrzykiwać, że musi się dostać do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Na miejsce została wezwana policja. Oficer prasowy KRP Ochota potwierdził, że młody mężczyzna został wyprowadzony z budynku. – Cały czas trwają czynności – powiedział sierż. szt. Jakub Pacyniak.

Wkrótce więcej informacji