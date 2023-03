Eksplozja niewybuchu w Ćmielowie. 45-latek trafił do szpitala

W piątek 24 marca w Ćmielowie – mieście położonym w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim – ok. godz. 11:25 doszło do eksplozji przedmiotu z czasów II wojny światowej. Jak podkreśla redakcja TVP3 Kielce, to nie pierwszy tego typu incydent. Do zdarzenia, które rozegrało się dzisiaj, doszło w czasie prowadzenia robót przy torach kolejowych.

Eksplozja niewybuchu w Ćmielowie. 45-latek został poszkodowany

W pewnym momencie 45-letni pracownik zauważył niewybuch. Chwilę później przedmiot eksplodował. W wyniku zdarzenia mężczyzna został poszkodowany. Robotnik z urazem ręki został przetransportowany do szpitala, o czym poinformowała podkomisarz Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na miejsce zostali wezwani m.in. saperzy, którzy przeprowadzili dokładne przeszukanie terenu. W wyniku prowadzonych działań nie znaleziono kolejnych niewybuchów. Funkcjonariusze policji ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym, jaki konkretnie przedmiot eksplodował.

