Andrzej Duda wygłosił orędzie. Prezydent zapowiedział projekt nowej ustawy

We wtorek wieczorem Andrzej Duda wygłosił orędzie w 20. rocznicę referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – 7 i 8 czerwca 2003 roku Polacy podjęli historyczną decyzję. Przytłaczającą większością opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do świata Zachodu – rozpoczął przemówienie prezydent.

Andrzej Duda wspomniał, że podobnie jak miliony Polaków, wziął wówczas udział w referendum i głosował za przystąpieniem Polski do UE. – Miałem w pamięci słowa świętego Jana Pawła II, że Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski, że nasza ojczyzna powinna dołączyć do Unii – mówił.

