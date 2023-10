Tusk krytykowany za strój na debacie TVP. „Koszula jest okej, ale na weselu. Nad ranem”

Ubiór to jeden z ważniejszych elementów wizerunku polityka. Nie dziwi, że poza wypowiedziami przedstawicieli poszczególnych komitetów w trakcie debaty TVP, komentujący oceniali także takie elementy jak ich prezencja czy sposób wypowiadania się.

W tej pierwszej kategorii spośród konkurentów wyróżniał się najbardziej Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przyszedł na debatę ubrany w białą koszulę. To strój, który znamy z wieców politycznych z tej kampanii. Tusk, podobnie jak inni politycy Platformy, stawia podczas spotkań z wyborcami na białe koszule, do których przyczepia biało-czerwone serce.

Donald Tusk na debacie w samej koszuli

To, co sprawdza się w terenie, nie spotkało się z pozytywnym przyjęciem podczas debaty. Na to, że Donald Tusk odstaje strojem od konkurentów, uwagę zwracali niektórzy komentujący. „Tusk w samej koszuli wygląda na takiego, który za chwile chciałby komuś przyłożyć. Ktokolwiek przygotowywał premiera Donalda Tuska na debatę, zrobił fatalną robotę” – skomentował na portalu X (dawniej Twitter – red.) Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Podobnie strój przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ocenił dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski. „W telewizji najważniejszy jest obraz. Donald Tusk poszedł na debatę bez marynarki. Stał w koszuli, a obok premier w garniturze. Nie wyglądało to poważnie. Garnitur to oznaka profesjonalizmu i szacunku wobec innych. Koszula jest okej, ale na weselu. Nad ranem. Duży błąd” – skwitował.

Tusk bez marynarki. Ekspertka: Duży błąd

W rozmowie z Plejadą strój Donalda Tuska oceniła Irena Kamińska-Radomska, ekspertka z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code’u.

Jej zdaniem lider Platformy Obywatelskiej wypadł swoją stylizacją najsłabiej ze wszystkich. — Donald Tusk nie ma marynarki, co jest dużym błędem, także wizerunkowo, gdyż ma brzuch, a koszula tego brzucha nie schowa — stwierdziła Irena Kamińska-Radomska. Ekspertka od kodu ubioru i autoprezentacji Dorota Wolff podkreślała, że w debacie ważna jest gestykulacja, emocje i wiarygodność. – Na tę naturalność Donald Tusk postawił i brak marynarki nie był najważniejszą rzeczą – oceniła.

Oceny pozostałych uczestników debaty TVP

Na nieco swobody pozwolił sobie także Szymon Hołownia, który przyszedł do studia w garniturze i koszuli, ale bez krawata. Także ten wybór nie zyskał uznania Ireny Kamińskiej-Radomskiej. – Szymon Hołownia nie ma krawata, koszulę zakłada się tylko do niego – podsumowała ekspertka.

Mniej kontrowersji wzbudziły stroje pozostałych uczestników. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i Krzysztof Bosak oraz Krzysztof Maj mieli klasyczne ciemne garnitury. Na tle konkurentów białym strojem wyróżniała się jedyna kobieta w stawce – Joanna Scheuring-Wielgus. Przedstawicielka Nowej Lewicy zestawiła biały kostium z granatową bluzką.

To, jak prezentowali się uczestnicy debaty, można zobaczyć w naszej galerii.

Galeria:

Debata TVP. Tusk bez marynarki. Jak prezentowali się kandydaci?Czytaj też:

PiS wyciągnęło z debaty wpadkę Tuska. „Koniec politycznej kariery”Czytaj też:

Krystyna Pawłowicz krytykuje Joannę Scheuring-Wielgus. „Teatralnie sprzedana śmierć męża”