Polacy ocenili współpracę prezydenta z rządem. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

W sondażu CBOS zapytano respondentów, jak oceniają współpracę między rządem Donalda Tuska a prezydentem Andrzejem Dudą. 40 proc. ankietowanych oceniło, że układa się „bardzo źle”, a 38 proc. – „raczej źle”. Łącznie 78 proc. respondentów negatywnie ocenia współpracę prezydenta i rządu.

Przeciwnego zdania jest 9 proc. badanych, w tym 8 proc. dobrze ocenia działania na linii Andrzej Duda – rząd, a 1 proc. – „bardzo dobrze”. 13 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Polacy o współpracy Andrzeja Dudy z rządem Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

W sondażu zadano pytanie doprecyzowujące tym, którzy oceniają współpracę na najwyższych szczeblach władzy negatywnie. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? 41 proc. badanych uważa, że wina leży po obu stronach, bo brakuje im woli do współpracy. 39 proc. ankietowanych obwinia prezydenta Andrzeja Dudę, a 18 proc. wskazuje w tym kontekście na postawę rządu. 2 proc. badanych nie umie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wyniki znacznie różnią się od siebie, gdy analizie zostaną poddane odpowiedzi zwolenników poszczególnych ugrupowań. Deklarujący poparcie dla PiS w większości (57 proc.) uważają, że to rządowi przede wszystkim brakuje woli współpracy, a 39 proc. twierdzi, że obie strony nie chcą współdziałać. Z kolei wyborcy KO uważają, że odpowiedzialność za obecny stan rzeczy ponosi prezydent (83 proc.), a 15 proc. odbiera, że obu stronom brakuje chęci do współpracy. W przypadku wyborców Lewicy jest to kolejno 68 proc. i 30 proc. głosów.

Ciekawie przedstawiają się wyniki elektoratu Trzeciej Drogi. Po 49 proc. uważa, że to prezydent nie chce współpracować z rządem i obu stronom brakuje chęci do współdziałania. Z kolei wyborcy Konfederacji w większości stoją na stanowisku, że obie strony są winne (64 proc.), a po 18 proc. wskazuje na odpowiedzialność prezydenta i rządu.

Czytaj też:

Sondaż. Kaczyński na politycznej emeryturze? Polacy wskazali następcęCzytaj też:

Polacy wypowiedzieli się ws. aborcji. Ponad połowa popiera propozycję KO i Lewicy