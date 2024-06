Trwają poszukiwania 54-letniego multimilionera. To współwłaściciel znanej firmy

Funkcjonariusze w komunikacie przekazali, że 6 czerwca zostali powiadomieni o zaginięciu 54-latka. Chodzi tu o Jerzego Krzanowskiego, który – według lokalnego serwisu krosno24.pl – jest współzałożycielem marki Nowy Styl.

Policjanci proszą o pomoc

Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Krośnie opublikowano rysopis 54-letniego biznesmena. Ma około 178 cm wzrostu, jest szczupły, ma okrągłą twarz i siwe, krótkie włosy. Nosi też okulary.

W dniu, kiedy zorientowano się o jego zaginięciu, ubrany był w krótkie spodenki i koszulkę (t-shirt) w czarnym kolorze. „Wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu przebywania zaginionego, prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Krośnie” – apelują mundurowi.

Krosno. Trwają poszukiwania jednego z najbogatszych Polaków

Służby podają też numery kontaktowe, pod które można zadzwonić, jeśli dysponujemy informacjami, które mogą pomóc w odnalezieniu 54-latka: 47 828 33 10 lub 112.

Redakcja serwisu krosno24.pl podaje, że Krzanowski jest współwłaścicielem firmy Nowy Styl i „jest jednym z najbogatszych Polaków”. Na stronie firmy możemy przeczytać, że drugim współzałożycielem jest brat biznesmena – Adam. Marka przez lata wypracowała sobie dużą rozpoznawalność. Nowy Styl zajmuje się sprzedażą mebli – ma ich w ofercie kilkaset.

Bracia Krzanowscy na Liście 100 najbogatszych Polaków

W zeszłym roku Adam i Jerzy Krzanowscy zajęli 82. miejsce na Liście 100 najbogatszych Polaków "Wprost".

Pomysł na biznes Adam Krzanowski przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. Pracując w jednej z amerykańskich fabryk mebli, nauczył się, jak się tapiceruje i skręca krzesła. Ale w Nowym Jorku zakochał się w swojej przyszłej żonie, Agnieszce. Chciał wracać z nią do Polski, więc zaproponował swojemu ówczesnemu pracodawcy, żeby podobną firmę otworzyli razem z nim nad Wisłą. I tak się stało. W 1992 roku powstaje Nowy Styl, do spółki z Amerykanami trafia też brat Adama, Jerzy Krzanowski. Pierwsze partie mebli wozili czerwonym polonezem. Do większego zamówienia na 10 krzeseł wynajęli przyczepkę. Polonezem zjeździli pół Polski z modelami swoich pierwszych produktów na tylnej kanapie. Chodzili od biura do biura, starając się zainteresować młodych polskich przedsiębiorców krzesłami z ich zakładu.

30 lat od tamtej historii bracia Krzanowscy prowadzą już nie zakład, a meblarskiego giganta. Są jednym z największych producentów mebli biurowych w Europie. Zatrudniają już nie siedmiu, jak na początku, a 7 tys. pracowników. Przychody firmy przekraczają poziom półtora miliarda złotych. 88 proc. z tej kwoty pochodzi z eksportu, bo meble z Nowego Stylu trafiają na 100 zagranicznych rynków. Oprócz biur, Krzanowscy wyposażają też największe stadiony świata, w tym te, gdzie był rozgrywany ostatni katarski Mundial.

