Polacy nie czytają książek. Zatrważające wyniki sondażu „Wprost”

Od dłuższego czasu mówi się o kryzysie czytelnictwa. Sytuacja odbija się na rynku wydawniczym, który coraz częściej bije na alarm. Spada sprzedaż książek, ubywa osób w bibliotekach. Czy Polacy rzeczywiście nie czytają? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost”.

Sondaż. Ile książek przeczytałeś w ciągu minionego roku?

W odpowiedzi na pytanie: „Ile książek (lub e-booków) przeczytałaś/przeczytałeś w ciągu minionego roku?” 50,5 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „żadnej”. Z 1 lub 2 lekturami zapoznało się 18,1 proc. ankietowanych, a odpowiedź „3-5” wybrało 16,4 proc. pytanych. Od 6 do 10 książek przeczytało 8,4 proc. badanych, a więcej – 6,6 proc. respondentów.

Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku samych kobiet. Z żadną książką nie zapoznało się 47,7 proc. respondentek, a 1 lub 2 przeczytało 17,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź „3-5” wybrało 16,1 proc. uczestniczek badania, a „6-10” – 9.5 proc. pytanych. Po więcej niż 10 książek sięgnęło 9,3 proc. badanych z tej grupy.

Wśród mężczyzn respondenci, którzy nie przeczytali ani jednej pozycji, stanowią 53,8 proc. wszystkich pytanych. Od 1 do 2 książek przeczytało 18,9 proc. ankietowanych, a z 3, 4 lub 5 zapoznało się 16,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „6-10” wybrało 7 proc. respondentów, a po więcej niż 10 książek sięgnęło 3,6 proc. badanych z tej grupy.

Ponad połowa Polaków nie czyta książek

Osoby, które w minionym roku nie zapoznały się z ani jedną książką, stanowią 56,3 proc. ankietowanych powyżej 50 lat. W pozostałych grupach wiekowych jest ich nieco mniej: 35-49 lat – 50,2 proc., 25-34 lat – 47,7 proc., a do 24 lat – 35,1 proc. Respondenci, którzy przeczytali więcej niż 10 książek stanowią natomiast 7,6 proc. badanych w wieku 35-49 lat, 6,9 proc. – powyżej 50 lat, 5,7 proc. – 25-34 lat i 5,1 proc. – do 24 lat.

Nieczytający dominują przede wszystkim wśród badanych o wykształceniu średnim i zasadniczym zawodowym, miesięcznych zarobkach powyżej 7 tys. zł i od 3 tys. do 5 tys. zł, a także w grupach mieszkańców miast o ludności od 100 tys. do 199 tys. i od 200 tys. do 499 tys.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 6-7 sierpnia 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

