Andrzej Duda ma stanąć przed sądem. „Każdy będzie mógł oglądać rozprawę”

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył datę rozprawy w sprawie pozwu złożonego przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Andrzej Duda ma stanąć przed sądem. Wyznaczono termin rozprawy

Zostanie ona przeprowadzona w dniu 24 października o godzinie 10. Rozprawa będzie się odbywać zdalnie. Oznacza to, że każdy obywatel będzie miał możliwość śledzenia sądowego postępowania na ekranie własnego komputera. Ci, którzy chcieliby się pojawić w sądzie na żywo, muszą zgłosić sądowi taki zamiar do 21 października.

„Wielu twierdziło, że to nie może się udać, że to nie możliwe, żeby Ośrodkowi udało się postawić przed sądem prezydenta państwa. Zrobiliśmy to jednak, mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił” – skomentowali decyzję sądu przedstawiciele Ośrodka.

Czego dotyczy pozew ws. Andrzeja Dudy?

Pozew, który złożyli aktywiści dotyczy słów Andrzeja Dudy, które padły na antenie TVP Info. Prezydent komentował głośny film Agnieszki Holland „Zielona granica”, który jest poświęcony kryzysowi migracyjnemu przy granicy polsko-białoruskiej. Polityk zaznaczył, że „nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli hasła »Tylko świnie siedzą w kinie« znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie”.

W ten sposób prezydent nawiązał do oświadczenia wydanego przez związkowców ze Straży Granicznej. Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Nadwiślańskiej Straży Granicznej wydał oświadczenie zatytułowane „Tylko świnie siedzą w kinie”, w którym stwierdzono, że „nowe dzieło polskiej reżyserki gloryfikuje patologiczne zjawisko nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej, a jednocześnie szkaluje polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, pełniących ofiarną służbę w ochronie tej granicy”.

