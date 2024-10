Katolicka influencerka znowu nawywijała. Grożą jej trzy lata więzienia

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że katolicka influencerka Natalia R. została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku o popełnienie szeregu przestępstw kryminalnych. Proces rozpocznie się 11 listopada. Chodzi o publiczne pochwalanie przestępstw oraz znieważenie osób pochodzenia żydowskiego.

Grzegorz Braun zgasił menorę chanukową w Sejmie. Natalia „Najka” R. oskarżona przez prokuraturę

Artykuł 255 Kodeksu karnego mówi, że osoba, która publicznie pochwala przestępstwo, sama popełnia przestępstwo. Najce grozi do trzech lat więzienia. Poszło o wykluczenie Grzegorza Brauna z posiedzenia Sejmu po tym, jak ten zgasił menorę chanukową w polskim parlamencie. Zdaniem Natalia R. polityk Konfederacji „stanął w obronie katolików”. Influencerka stanęła już przed sądem za oburzające słowa na temat Ukraińców.

Sama zainteresowana skomentowała wpis OMZRiK. „A prawda jest taka – skomentowałam w swoim filmie całą tę sytuację z gaśnicą, którą uczynił w sejmie Grzegorz Braun i jestem JEDYNĄ osobą na całą Polskę, która została za to oskarżona, a przecież ludzie to masowo komentowali, wyrażali swoją opinię i jakoś przed sądem nie stają” – zaczęła Najka.

Katolicka influencerka odpowiada

„Ja w swoim filmie zadawałam pytania, aby zachęcić ludzi do myślenia, wręcz komentowałam to w ten sposób, że mógł to zrobić inaczej, ale jak widać i tak na siłę stara się mi wciąż coś wcisnąć. Czy w Polsce nie mogę już komentować nawet danej sprawy, bo od razu to przestępstwo?” – dodała.

Natalia R. w nagraniu opisującym to, co zrobił Braun, komentowała m.in., że początkowo sama nie mogła zrozumieć tego, co zrobił Braun. Najka chwilę później dodała jednak, że według niej to polityk Konfederacji został zaatakowany przez kobietę, które ucierpiała po jego ataku. – Ta gaśnica się odbiła i właśnie w ten sposób to wyglądało, że to było wszystko niechcący – powiedziała katolicka influencerka. Dodała, też, że polityk Konfederacji kobiecie „nic naprawdę nie zrobił”.

