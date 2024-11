Zima atakuje. IMGW wydał alerty dla wielu regionów w Polsce

IMGW wydał ostrzeżenia związane z trudnymi warunkami pogodowymi. Alarmy pierwszego stopnia dotyczą silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu i śniegu oraz oblodzeń. W północnych rejonach kraju prognozowane są opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną o kilkanaście centymetrów. To z kolei może znacząco utrudnić sytuację na drogach, czyniąc je śliskimi i niebezpiecznymi.

Ostrzeżenia IMGW przed silnymi opadami śniegu i oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na poziomie pierwszym w trzystopniowej skali. Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu obejmują:

województwo pomorskie (zachodnia część regionu),

województwo zachodniopomorskie (z wyłączeniem powiatów południowych).

W tych rejonach może przybyć od 10 do 15 centymetrów świeżego śniegu. Ostrzeżenia te będą obowiązywały od godziny 9 w środę do godziny 9 w czwartek.

Z kolei ostrzeżenia przed oblodzeniem dotyczą:

południowych powiatów województwa śląskiego (w godzinach 11-15 w środę),

południowych powiatów województwa małopolskiego (ważne od 11 do 15 w środę),

południowych powiatów województwa podkarpackiego (obowiązujące od 14 do 18 w środę).

Mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu może zamarzać, prowadząc do oblodzeń. Temperatury spadną do około 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -2 stopni Celsjusza.

twitter

Nie tylko śnieg i lód. IMGW alarmuje też przed porywistym wiatrem

Silny wiatr zapowiadany jest w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty północne),

warmińsko-mazurskim (powiaty braniewski, elbląski i Elbląg),

śląskim (powiaty południowe),

małopolskim,

pomorskim (powiaty północne i wschodnie),

świętokrzyskim (powiaty południowe i centralne),

podkarpackim (z wyłączeniem powiatów północnych).

Ostrzeżenia będą ważne w różnych godzinach: na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Warmii i Mazurach do godziny 13 w środę, na Śląsku do godziny 8, w Małopolsce do godziny 11, na Podkarpaciu do godziny 12, a w województwie świętokrzyskim od godziny 8 do 11 w środę.

Dodatkowo, w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku przewidywane są intensywne opady deszczu o umiarkowanym i miejscami silnym natężeniu, wynoszące od 35 do 45 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w środę.

twitterCzytaj też:

Zmokniemy i zmarzniemy. Nad Polskę nadciągnął dynamiczny cyklonCzytaj też:

Zaskakujące odkrycie turysty. Topniejący śnieg odsłonił prehistoryczne skarby