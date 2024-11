Jak Polacy oceniają Andrzeja Dudę? Wyraźny podział w sondażu

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w maju 2025 r. Dotychczas chęć udziału w wyścigu o ten urząd potwierdziło pięciu kandydatów: Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (z poparciem PiS-u) oraz Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska).

Polacy ocenili prezydenta Andrzeja Dudę. Podział niemal pół na pół

Ponieważ 10-letnia prezydentura Andrzeja Dudy powoli dobiega końca, w najnowszym sondażu zapytano Polaków, jak oceniają działania głowy państwa w tym czasie. W sondażu, który na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 przeprowadziła Opinia24, 47 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „dobrze”, a 45 proc. ankietowanych wskazało wariant „źle”. 8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Andrzej Duda podczas jednej z konferencji prasowych został zapytany, do którego z kandydatów jest mu poglądowo najbliżej i komu mógłby udzielić oficjalnego poparcia w czasie kampanii wyborczej, która rozpocznie się na początku stycznia. – Prezydent RP nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Mogę powiedzieć tak: jako obywatel RP zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, żeby pójść na wybory i wziąć w nich osobiście udział – powiedziała głowa państwa.

– Jeżeli chodzi o kwestie związane z polityką historyczną, kwestie pewnego patriotycznego spojrzenia na ważne dla RP zagadnienia, to jest chyba dla państwa sprawą jasną, choćby wtedy, kiedy obserwujecie uroczystości patriotyczne, w których w ciągu ostatnich lat brałem udział, że praktycznie na wszystkich tych uroczystościach był prezes Instytutu Pamięci Narodowej – kontynuował Andrzej Duda, zwracając się do dziennikarzy.

– Dzisiaj tym prezesem IPN jest dr Karol Nawrocki. I w związku z tym, z tego punktu widzenia, on i jego podejście do tych spraw jest mi bliskie. (...) Także to jest z całą pewnością ktoś, kto właśnie w tym sensie jest bliski mojemu sercu. Ale powtarzam jeszcze raz: jest też kandydat Konfederacji – zaznaczył prezydent. Andrzej Duda podkreślił także, że chce poznać wizje Polski, które będą reprezentować poszczególni politycy i to właśnie na podstawie tego, do czego kandydaci będą się zobowiązywać i jak będą chcieli prowadzić polskie sprawy, należy podejmować decyzję, na kogo zagłosować.

