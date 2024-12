Kontrowersje wokół Nawrockiego. Stanowcza reakcja PiS

PiS reaguje na doniesienia w sprawie kontrowersyjnych znajomości Karola Nawrockiego. Polityk zapowiedział, że partia zamierza wejść na drogę sądową. Rafał Bochenek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że złoży pozew o naruszenia dóbr osobistych kandydata na prezydenta. „Udowodnimy, że kłamstwo i manipulacja nie są dobrym sposobem robienia kampanii Rafałowi Trzaskowskiemu” – stwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. „Prawda zwycięży” – dodał.

Ten krok PiS to reakcja na raport dotyczący Karola Nawrockiego. Wynika z niego, że kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS ma powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. – Każdy w Polsce powinien wiedzieć kim jest i jakimi ludźmi się otacza człowiek, który chciałby zostać prezydentem. To, że zna się z innymi neonazistami i bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska powinno spowodować, że kandydat powinien wylądować na śmietniku historii – ocenił Dariusz Joński.

– Chodzi o to, żebyśmy się nie obudzili w takiej Polsce, że dzień po wyborze prezydenta podjadą trzy autobusy: jeden ze stręczycielami, drugi z osobami, które handlowały narkotykami, a trzeci z politykami PiS-u i wszyscy będą chcieli być ułaskawieni, bo to do tego się sprowadza – dodał.

W opinii Michała Szczerby „gdyby chociaż jedna dziesiąta z opisanych w raporcie spraw okazała się prawdą, Karol Nawrocki nie powinien sprawować żadnych funkcji publicznych”.

Tajemnicze znajomości Karola Nawrockiego

W gronie znajomych Karola Nawrockiego mieli się znaleźć m.in. Olgierd L. (gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia) i Grzegorz H. (członek nielegalnej organizacji Blood and Honour) oraz osoby powiązane z gangiem motocyklowym Bad Company, którego trzon stanowią recydywiści.

Dodatkowo, Karol Nawrocki dobrze zna się z Pawłem Masiakiem, zawodnikiem gal freak fightowych o pseudonimie „Wielki Bu”. Nie byłoby w tym niczego szczególnego gdyby nie fakt, że obecna gwiazda MMA to były przestępca, który był skazany za porwanie. Przebywał w celi dla niebezpiecznych więźniów, a prokuratura wiąże go z gangiem sutenerów z Trójmiasta.

Karol Nawrocki odpowiada na zarzuty

Karol Nawrocki określił raport mianem „głębokiej manipulacji”. – W tym raporcie są osoby, których nigdy w życiu nie widziałem. Są też takie, które znam i spotykałem w wielu miejscach, takich jak sale bokserskie, stadion piłkarski, czy choćby wykonując swoje obowiązki jako pracownik IPN w więzieniach, gdzie angażowałem się w procesy resocjalizacji – tłumaczył prezes IPN.

O kontrowersyjnych znajomościach Karola Nawrockiego Dariusz Joński mówił w rozmowie z Joanną Miziołek na łamach Wprost.pl

