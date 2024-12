Duda podpisał nowelizację ustawy o służbie zagranicznej. Zaskakująca reakcja Sikorskiego

„Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, Sejmem i Senatem, a także licznym członkom Rady Ministrów, w tym Ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, które wsparły MSZ w procesie nowelizacji ustawy o Służbie Zagranicznej. Od 1 stycznia 2025 wiele codziennych problemów polskich dyplomatów, szczególnie na placówkach wojennych oraz niebezpiecznych, znajdzie rozwiązanie” – napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

Rządowy projekt ustawy dotyczy m.in. wprowadzenia na poziomie ustawowym precyzyjnych i stabilnych zasad wypłacania świadczeń przysługujących pracownikom placówek zagranicznych, określenia dodatkowych wymogów kompetencyjnych dla osób starających się o uzyskanie statusu dyplomaty zawodowego i wprowadzenia rozwiązania wpływającego na zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w służbie zagranicznej.

Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej. Co zakłada?

Nowelizacja przewiduje m.in., że zatrudnione będą mogły zostać osoby, które ukończyły 65 lat. Dyplomata zawodowy po zakończeniu pracy po 65. roku życia będzie mógł się posługiwać stopniem dyplomatycznym z określeniem „w stanie spoczynku”. Dyplomaci zawodowi i pracownicy zagraniczni nie będą musieli posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie.

Doszło też do zmiany w katalogu stopni dyplomatycznych. Dyplomaci zawodowo będą mogli uzyskać stopień attache i ambasadora tytularnego. Ustawą wprowadzono również dwie kategorie stopni dyplomatycznych. Odstąpiono od zasady, że stopnie dyplomatyczne są funkcjami w placówkach zagranicznych. Jasno określono także ścieżki kariery w służbie zagranicznej i kryteria awansu na kolejne stopnie dyplomatyczne.

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o służbie zagranicznej

Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące seminarium dyplomatyczno-konsularnego, aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz zmienia niektóre wymogi stawiane uczestnikom i aplikantom. Określono szczegółowo sposób obliczania dodatku zagranicznego. Szczegółowe zasady przyznawania niektórych świadczeń zostały przeniesione na poziom ustawy.

Osoby, na które nałożono obowiązek składania oświadczenia o stanie majątkowym, złożą je po raz pierwszy do 31 marca 2025 r., według stanu na 31 grudnia 2024 r. Projekt ustawy do Sejmu wpłynął 23 października. Do głosowania doszło 8 listopada. Za było 242 polityków, przeciw 205 i nikt się nie wstrzymał. Senat nie wniósł poprawek, a 9 grudnia prezydent złożył podpis pod ustawą.

