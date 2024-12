Duda mocno po decyzji PKW: Postkomunistyczna hydra, będę z nią walczyć do samego końca

Informując o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego PiS, PKW podała trudny do przewidzenia warunek ich wznowienia. Jak podkreślano, odroczenie następuje do czasu „systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby”.

Sprawozdanie finansowe komitetu PiS. PKW odroczyła obrady

Była to reakcja na działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z ubiegłego tygodnia. Wtedy to wspomniana Izba uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego partii z wyborów parlamentarnych 2023 roku.

Kodeks wyborczy przewiduje, że w związku z tym PKW jest zobligowane do przyjęcia sprawozdania. Problem jednak ze statusem Izby, która podjęła tę decyzję. Jest on kwestionowany m.in. przez obecny rząd oraz część członków PKW. Tłumaczą oni, że jest to narzędzie polityczne PiS, obsadzone tzw. „neosędziami”.

Prezydent Duda ostro po decyzji PKW

Prezydent Andrzej Duda został poproszony o odniesienie się do ostatnich działań PKW. Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Wiśle podkreślił, że nie miał czasu na zapoznanie się ze szczegółami decyzji PKW, ale jednocześnie nie unikał ostrych słów.

– Jeżeli ktoś kwestionuje jedną z izb Sądu Najwyższego, jeżeli używa określenia „neosędziowie”, to tym samym kwestionuje prezydencką prerogatywę powoływania sędziów, trwałość i stabilność tej prerogatywy. Absolutnie nigdy się z tym nie zgodzę i zawsze będę bronił sędziów, którzy otrzymali powołania i złożyli ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej – mówił.

Duda po decyzji PKW: Hydra postkomunistyczna

Zdaniem Andrzeja Dudy, zmiany w Sądzie Najwyższym służyły oczyszczeniu środowiska sędziowskiego. – Ono wymagało i wymaga oczyszczenia i temu właśnie służyły reformy, które były prowadzone przez ostatnie lata – podkreślał. – Ta hydra postkomunistyczna, która cały czas broni i podkarmia pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce dzisiaj dała po raz kolejny głos, jak rozumiem, w PKW – stwierdzał.

– Ja będę z nią walczył do samego końca, nigdy nie zaprzestanę tej walki, bo to jest kwestia uczynienia Polski rzeczywiście w 100 proc. do końca wolną od tego typu złogów, których dawno w niej już nie powinny być i nigdy tej walki nie zaprzestanę – deklarował.

Czytaj też:

Nowacka krytykuje słowa prezydenta. „Obraźliwe”Czytaj też:

Ambasador USA w Polsce o decyzji Donalda Tuska ws. TVN. „Polacy doskonale wiedzą”